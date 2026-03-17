女清潔工對新同事飲品加料 鏡頭拍到噴清潔劑進茶杯內(有片)

波蘭華沙法院一宗審訊揭示，一名女清潔工趁辦公室沒有人，對新入職同事杯裡的茶噴清潔劑，導致對方體內嚴重灼傷。而她的一舉一動被隱藏的鏡頭拍下來，法院周一判她監禁6年和巨額罰款。

持續犯案6星期 受害人現胃痛呼吸困難

56歲被捕Małgorzata W.在片中不止一次向杯裡噴化學物品，而且用紙巾抹走匙羹上指紋，試圖掩蓋罪行。報道指，51歲女受害人見到杯裡的飲品變色及味道有異，開始壞疑飲品遭「加料」，遂安裝了隱閉鏡頭，錄下Małgorzata W.的傷人罪行。案情指，Małgorzata W.偷偷地對同事飲品加入化學品足足6星期，從2024年11月15日至12月27日。她的同事喝下被污染的茶後出現連串不適，包括胃痛、呼吸困難、喉嚨灼痛和昏厥。