女清潔工對新同事飲品加料 鏡頭拍到噴清潔劑進茶杯內(有片)

波蘭華沙法院一宗審訊揭示，一名女清潔工趁辦公室沒有人，對新入職同事杯裡的茶噴清潔劑，導致對方體內嚴重灼傷。而她的一舉一動被隱藏的鏡頭拍下來，法院周一判她監禁6年和巨額罰款。
持續犯案6星期 受害人現胃痛呼吸困難
56歲被捕Małgorzata W.在片中不止一次向杯裡噴化學物品，而且用紙巾抹走匙羹上指紋，試圖掩蓋罪行。報道指，51歲女受害人見到杯裡的飲品變色及味道有異，開始壞疑飲品遭「加料」，遂安裝了隱閉鏡頭，錄下Małgorzata W.的傷人罪行。案情指，Małgorzata W.偷偷地對同事飲品加入化學品足足6星期，從2024年11月15日至12月27日。她的同事喝下被污染的茶後出現連串不適，包括胃痛、呼吸困難、喉嚨灼痛和昏厥。
被告遭指摘工作犯錯懷恨在心
醫生指受害人體內遭科學物品嚴重灼傷，破壞口腔、食道和胃部黏膜。化驗顯示她的茶裡被加入清潔劑等化學品。專家警告，喝下這類危險化學物可導致死亡。報道指，其中一片段錄下Małgorzata W.與朋友通電話說，「那裡放了茶，你明白我意思。」她然後加入有毒化學品到同事的飲品裡。據悉，受害人指摘Małgorzata W.工作犯錯，令兩人關係惡劣，後者懷恨在心遂落毒。