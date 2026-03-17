伊朗局勢｜波斯灣國家不想美國太早收手 望解除伊朗武裝 美官員私下憂戰事持續到9月

霍爾木茲海峽遭伊朗封鎖，導致波斯灣阿拉伯國家的石油未能輸出並觸發油價上升，但波斯灣國家並不想美國在戰事上太早收手。路透社引述三名波斯灣國家消息人士稱，波斯灣國家無要求美國攻打伊朗，但不少國家現在卻不希望美國太早收手，他們希望能夠解除伊朗武裝威脅。有關消息人士、5名西方及阿拉伯外交官員透露，美國政府正施壓波斯灣國家加入戰事；當中3人表示，美國總統特朗普希望藉此顯示區內國家支持美國的軍事行動，以增加行動的國際合法性及提升美國國內支持。美國新聞網Axios則引述3名消息人士稱，特朗普政府官員擔心戰事或持續至9月，較特朗普公開說的四、五個星期還要長。

伊朗局勢｜波斯灣國家：伊朗現成為敵人

基地設於沙特阿拉伯的海灣研究中心主席Abdulaziz Sager表示，波斯灣廣泛認為伊朗越過了所有波斯灣國家的「紅線」；起初有關國家都衛護伊朗和反對這場戰爭，「但當他們(伊朗)開始直接攻擊我們時，他們成為敵人」。伊朗的攻擊顯示了他們的導彈和無人機的攻擊範圍的深入，6個波斯灣國家的機場、港口、石油設施及商業中心受到襲擊，並擾亂霍爾木茲海峽的石油航運。有關攻擊加深了這些國家擔心讓伊朗擁有力量強大的攻擊武器及武器生產力，將令伊朗有膽量在每次衝突出現時，挾持區內的能源命脈。消息人士向路透社稱，除非伊朗大為變弱，否則波斯灣國家將持續活於威嚇中。