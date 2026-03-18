伊朗局勢｜美國國家反恐中心主任肯特辭職　稱無法昧良心支持對伊戰爭

美國和以色列對伊朗的軍事行動進入第三周，美國國家反恐中心(NCTC)主任肯特(Joseph Kent)周二(17日)宣布辭職，即日生效。他上載向總統特朗普遞交的辭職信，指無法昧著良心，支持對伊朗的戰爭。特朗普則回應指，肯特離職是好事，稱其團隊不需要一個認為伊朗不構成威脅的人。肯特是特朗普政府首名因伊朗戰爭而辭職的高層官員。
肯特17日在社交平台X公開致特朗普的信件，指美國對伊朗的軍事行動是在以色列高級官員和有影響力的美國記者散佈虛假信息，導致特朗普破壞他「美國優先」的綱領，相信伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅。肯特自己無法昧著良心支持這場戰爭，因此決定辭職，即日起生效。肯特又警告，美國正被捲入另一場昂貴和不必要的中東戰爭，不能再重犯在伊拉克的錯誤，亦不希望下一代像他擔任海軍技術員的妻子一樣在戰爭中陣亡。
特朗普：肯特離職是好事
45歲、曾當兵的肯特是特朗普長期支持者，去年特朗普回朝後獲提名上任，負責監測並分析全球的潛在恐怖主義威脅，向國家情報總監加巴德匯報。白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)表示，特朗普已多次表明，有強力證據顯示伊朗將會攻擊美國，批評肯特的指控荒謬可笑。特朗普在白宮橢圓形辦公室回應提問時，形容肯特在安全問題上很軟弱，認為對方離職是好事，「因為他(肯特)說伊朗不是威脅。伊朗是威脅，所有國家都知道伊朗是個威脅」，特朗普稱他的團隊不需要一個認為伊朗不構成威脅的人，指這些人要麼不聰明，要麼不精明。