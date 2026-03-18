伊朗局勢｜美國國家反恐中心主任肯特辭職　稱無法昧良心支持對伊戰爭

美國和以色列對伊朗的軍事行動進入第三周，美國國家反恐中心(NCTC)主任肯特(Joseph Kent)周二(17日)宣布辭職，即日生效。他上載向總統特朗普遞交的辭職信，指無法昧著良心，支持對伊朗的戰爭。特朗普則回應指，肯特離職是好事，稱其團隊不需要一個認為伊朗不構成威脅的人。肯特是特朗普政府首名因伊朗戰爭而辭職的高層官員。

肯特17日在社交平台X公開致特朗普的信件，指美國對伊朗的軍事行動是在以色列高級官員和有影響力的美國記者散佈虛假信息，導致特朗普破壞他「美國優先」的綱領，相信伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅。肯特自己無法昧著良心支持這場戰爭，因此決定辭職，即日起生效。肯特又警告，美國正被捲入另一場昂貴和不必要的中東戰爭，不能再重犯在伊拉克的錯誤，亦不希望下一代像他擔任海軍技術員的妻子一樣在戰爭中陣亡。