美國福特號傳將停駐希臘補給　早前火災或涉人為蓄意

美軍航母福特號上的士兵最近非常憂心，除了戰爭，他們眼下飽受馬桶故障困擾。（圖／路透）

近來接連傳出馬桶故障與船上火災的美國航空母艦福特號（USS Gerald Ford），目前仍在中東海域執行任務。不過根據希臘媒體報道，福特號預計下周返回希臘克里特島的北約海軍基地，進行物資整補及火災事故調查。

正評估多種可能性

希臘《每日報》（Kathimerini）17日引述消息指出，福特號此次返港的首要目的是補充燃料，同時針對本月12日艦上發生的一場嚴重火災展開進一步調查。消息人士透露，起火地點位於艦上的主要洗衣區域。

《每日報》另引述消息人士說法指出，軍方目前正評估多種可能性，其中一項假設認為，這場火災可能並非意外事故，而是部分船員蓄意引發，意圖迫使任務提前結束。不過，相關說法仍處於調查階段，尚未獲得官方證實。