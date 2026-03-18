美國福特號傳將停駐希臘補給　早前火災或涉人為蓄意

近來接連傳出馬桶故障與船上火災的美國航空母艦福特號（USS Gerald Ford），目前仍在中東海域執行任務。不過根據希臘媒體報道，福特號預計下周返回希臘克里特島的北約海軍基地，進行物資整補及火災事故調查。
正評估多種可能性
希臘《每日報》（Kathimerini）17日引述消息指出，福特號此次返港的首要目的是補充燃料，同時針對本月12日艦上發生的一場嚴重火災展開進一步調查。消息人士透露，起火地點位於艦上的主要洗衣區域。
《每日報》另引述消息人士說法指出，軍方目前正評估多種可能性，其中一項假設認為，這場火災可能並非意外事故，而是部分船員蓄意引發，意圖迫使任務提前結束。不過，相關說法仍處於調查階段，尚未獲得官方證實。
600名水兵失去原有床位
根據《紐約時報》報道，火災雖然最終獲得控制，但已造成航母內部部分生活區域受損，超過600名水兵因此失去原有床位，不少官兵被迫暫時在甲板、桌面甚至地板上休息。
福特號至今已連續第10個月執行海外部署任務，報道指出，艦上官兵已獲告知，此次部署極有可能延長至5月，整體出海時間恐達一年之久，在此之前，福特號曾於今年2月停靠克里特島蘇達灣（Souda Bay）海軍基地，進行為期4天的補給作業，隨後再度前往東地中海執行任務。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章