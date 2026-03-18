伊朗局勢｜戰火燒到零食界　日本人氣芥末牛肉薯片缺油斷供

綜合報道，山芳製菓17日在官方網站宣布停工，指「目前受國際情勢影響，霍爾木茲海峽被封鎖，導致生產過程中使用的燃油供應極其困難。因此，我們不得不暫時停止工廠的運營，或會導致部分產品的出貨延遲或暫停。對於客戶和合作夥伴遭遇的不便和困擾，我們深表歉意」。

16 日起已暫停網上接單

山芳製菓同時向顧客強調「我們目前正在努力確保燃料供應並調整生產系統，也將盡最大努力、盡快恢復運營」，「如有任何情況變化，我們將在本網站發布最新消息。」最後，山芳製菓由衷感謝大眾長期對「芥末牛」及各項薯片產品的支持，承諾會努力面對此次缺油危機。其實，山芳製菓其位於兵庫縣的直營商店和網店自16日起已暫停營業。目前霍爾木茲海峽受到中東戰火的影響、持續處於封鎖狀態。由於該海峽扮演全球航運的重要角色，包含前述燃油在內的大量資源均受到波及。至於其他薯片生產商卡樂B表示：「目前尚未確認受到任何影響。我們將繼續收集資訊。」小池屋公司也表示，由於其生產過程中不使用重油，因此目前尚未受到影響。