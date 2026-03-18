伊朗局勢｜WSJ：俄羅斯協助伊朗鎖定中東美軍 供衛星影像無人機技術 指導攻擊戰略

美媒引述知情人士報道，俄羅斯一直在擴大與伊朗的情報分享及軍事合作，提供衛星影像和經改良的無人機技術，以協助伊朗鎖定中東地區的美軍。

《華爾街日報》(WSJ)報道，伊朗是俄羅斯最親密的中東夥伴，莫斯科正試圖讓德黑蘭持續對抗美國和以色列的攻擊，並延長這場在軍事及經濟上對俄羅斯有利的戰爭。知情者透露，俄羅斯提供的技術包括改良型「沙赫德」(Shahed)無人機的零件，協助提高無人機通訊、導航和鎖定目標的能力。

俄羅斯亦正利用在烏克蘭使用無人機的經驗，針對應使用多少架無人機以及應從哪種高度攻擊等問題，供給伊朗戰術指導。知情者包括一名歐洲高級情報官員。