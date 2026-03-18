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國際
出版：2026-Mar-18 13:04
更新：2026-Mar-18 13:04

伊朗局勢｜WSJ：俄羅斯協助伊朗鎖定中東美軍 供衛星影像無人機技術 指導攻擊戰略

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伊朗局勢

伊朗發射的導彈周三凌晨飛過以色列中部城市的夜空。(美聯社)

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美媒引述知情人士報道，俄羅斯一直在擴大與伊朗的情報分享及軍事合作，提供衛星影像和經改良的無人機技術，以協助伊朗鎖定中東地區的美軍。

《華爾街日報》(WSJ)報道，伊朗是俄羅斯最親密的中東夥伴，莫斯科正試圖讓德黑蘭持續對抗美國和以色列的攻擊，並延長這場在軍事及經濟上對俄羅斯有利的戰爭。知情者透露，俄羅斯提供的技術包括改良型「沙赫德」(Shahed)無人機的零件，協助提高無人機通訊、導航和鎖定目標的能力。

俄羅斯亦正利用在烏克蘭使用無人機的經驗，針對應使用多少架無人機以及應從哪種高度攻擊等問題，供給伊朗戰術指導。知情者包括一名歐洲高級情報官員。

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《華爾街日報》曾報道，俄羅斯一直在向伊朗提供美軍在中東及區域盟友的駐地位置。知情者指，這種合作在美以對伊朗開戰初期已加深，俄羅斯近期更向伊朗提供衛星影像。

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分析稱，這種援助類似美國和歐洲盟友供給烏克蘭情報的做法。知情者指，今次中東戰爭，俄羅斯的援助據報已幫助伊朗近期成功打擊中東的美軍雷達系統。這些目標包括位於約旦的一套薩德導彈防禦系統(THAAD)的預警雷達，以及巴林、科威特和阿曼的其他目標。

官員表示，俄羅斯提供的數據來自一個為軍事行動提供情報的衛星群。這套衛星群由俄羅斯航太軍(Russian Aerospace Forces)管理。

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與去年歷時12日的以伊戰爭相比，伊朗今次鎖定美國及波斯灣國家軍事設施的成功率更高。分析指，伊朗的攻擊模式，也就是先用無人機壓制雷達，再發射導彈，看來跟俄羅斯在烏克蘭的戰術非常相似。

美國總統特朗普曾表示，他認為俄羅斯「可能有提供一點協助」給伊朗。

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