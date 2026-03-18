伊朗局勢｜霍爾木茲海峽續封 追蹤數據顯示：伊朗僅放行友好國家船隻 須改道接受「身份」檢查

中東戰爭爆發後，波斯灣關鍵石油及貿易航道霍爾木茲海峽遭伊朗封鎖，追蹤數據顯示，伊朗正在挑選友好國家的船隻放行。

海事情報公司Windward周二(17日)發表分析報告指，至少有5艘船在3月15日及16日經由伊朗水域駛出霍爾木茲海峽，「伊朗的選擇性封鎖已變為允許盟友及支持者通航」，「愈來愈多證據顯示，伊朗正在對(霍爾木茲)海峽實施基於(他們)許可的過境及管制」。

摩根大通大宗商品分析師Natasha Kaneva發表報告指出，過去兩天，至少有4艘船經由靠近伊朗海岸的拉熱克島-格什姆島航道(Larak-Qeshm Channel)駛離霍爾木茲海峽，「這並非船隻的標準航線，可能反映出一種用於確認船隻持有權及貨物的程序，讓不隸屬於美國或其盟友的船隻通航」。這些船隻包括散裝船，以及懸掛巴基斯坦旗幟的Karachi號油輪。Kaneva指出，經霍爾木茲海峽運輸的大部分原油是運往亞洲，主要是中國。