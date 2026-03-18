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國際
出版：2026-Mar-18 14:17
更新：2026-Mar-18 14:17

伊朗局勢｜霍爾木茲海峽續封 追蹤數據顯示：伊朗僅放行友好國家船隻 須改道接受「身份」檢查

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一艘懸掛利比里亞旗幟的油輪通過霍爾木茲海峽，本月12日抵達印度孟買港口。(資料圖片)

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中東戰爭爆發後，波斯灣關鍵石油及貿易航道霍爾木茲海峽遭伊朗封鎖，追蹤數據顯示，伊朗正在挑選友好國家的船隻放行。

海事情報公司Windward周二(17日)發表分析報告指，至少有5艘船在3月15日及16日經由伊朗水域駛出霍爾木茲海峽，「伊朗的選擇性封鎖已變為允許盟友及支持者通航」，「愈來愈多證據顯示，伊朗正在對(霍爾木茲)海峽實施基於(他們)許可的過境及管制」。

摩根大通大宗商品分析師Natasha Kaneva發表報告指出，過去兩天，至少有4艘船經由靠近伊朗海岸的拉熱克島-格什姆島航道(Larak-Qeshm Channel)駛離霍爾木茲海峽，「這並非船隻的標準航線，可能反映出一種用於確認船隻持有權及貨物的程序，讓不隸屬於美國或其盟友的船隻通航」。這些船隻包括散裝船，以及懸掛巴基斯坦旗幟的Karachi號油輪。Kaneva指出，經霍爾木茲海峽運輸的大部分原油是運往亞洲，主要是中國。

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船舶追蹤網站MarineTraffic周二表示，Karachi號通過霍爾木茲海峽時，開啟自動應答器系統，然而多數船隻為了避免成為攻擊目標，通常會關閉自動應答器系統。

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多國已與伊朗展開談判，以確保所屬船隻可通航霍爾木茲海峽。美國總統特朗普敦促盟友為通過霍爾木茲海峽的船隻提供軍事護航，得到的卻是冷淡回應。

兩艘懸掛印度旗幟、運載液化石油氣的油輪上周末成功駛過霍爾木茲海峽並抵達印度港口，在此之前，印度與伊朗官員曾表示正進行會談。

土耳其交通部長Abdulkadir Uraloglu上周表示，一艘土耳其船隻獲得伊朗許可後成功通過霍爾木茲海峽。

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