美國半裸男車頂跳電臀熱舞　行駛中摔倒墮地受重創

美國德州勝地阿蘭薩斯港（Port Aransas）近日發生一宗離譜意外，一名22歲男子在行駛中的吉普車頂大跳「電臀舞」，不料司機因醉酒失控撞車，導致該名男子當場被甩飛墜地，頭部受創嚴重。

根據影片顯示，這名上身赤裸的年輕男子，當時正站在高速行駛的吉普車頂，隨着音樂扭動身體，但之後他突然「噴飛」，從吉普車頂跌落，相當駭人，之後有醫護人員趕來處理，而一旁穿着泳裝的同行乘客則驚魂未定。