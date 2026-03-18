攝於2025年12月7日的衛星影像顯示了布什爾核電廠。（圖／美聯社）

國際原子能總署（IAEA）稱，伊朗已通報該國的布什爾核電廠（Bushehr NPP）廠區於當地時間17日晚間遭一枚不明砲彈擊中。伊朗方面表示，砲彈未造成任何損壞或人員傷亡。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）對此表達譴責。

根據《路透社》、《UPI》，這個聯合國核監督機構在謹慎且簡短的聲明中，幾乎沒有公開有關襲擊的資訊。伊朗原子能組織稍早已就此襲擊發出聲明。半官方的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）報道，該砲彈落點位於波斯灣沿岸港口城市布什爾（Bushehr）的核電廠周邊區域。