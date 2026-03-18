國際原子能總署（IAEA）稱，伊朗已通報該國的布什爾核電廠（Bushehr NPP）廠區於當地時間17日晚間遭一枚不明砲彈擊中。伊朗方面表示，砲彈未造成任何損壞或人員傷亡。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）對此表達譴責。
根據《路透社》、《UPI》，這個聯合國核監督機構在謹慎且簡短的聲明中，幾乎沒有公開有關襲擊的資訊。伊朗原子能組織稍早已就此襲擊發出聲明。半官方的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）報道，該砲彈落點位於波斯灣沿岸港口城市布什爾（Bushehr）的核電廠周邊區域。
原子能公司譴責
IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）重申呼籲衝突各方在戰事期間保持最大程度的克制，以防止核事故風險發生。
俄羅斯國家通訊社《塔斯社》（TASS）引述Rosatom報道稱，一枚砲彈於當地時間下午6時11分擊中核電廠運行機組附近的計量服務大樓。
輻射值維持正常水平
Rosatom總裁利哈喬夫（Alexei Likhachev）表示，Rosatom派駐人員中無人傷亡，廠址周邊輻射值維持正常水平。利哈喬夫稱，這是美國、以色列與伊朗之間戰爭爆發以來，該核電廠設施首度直接受到波及。
布什爾核電廠的歷史可追溯至1975年，最初由德國承包商負責興建，工程在4年後伊斯蘭革命發生後中斷，直至1990年代中期由俄羅斯接手續建。布什爾1號機組於2011年正式投入運作。
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