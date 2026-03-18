熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-18 17:30
更新：2026-Mar-18 17:30

伊朗局勢｜伊朗稱砲彈擊中核電廠區　IAEA籲各方克制

分享：
攝於2025年12月7日的衛星影像顯示了布什爾核電廠。（圖／美聯社）

攝於2025年12月7日的衛星影像顯示了布什爾核電廠。（圖／美聯社）

adblk4

國際原子能總署（IAEA）稱，伊朗已通報該國的布什爾核電廠（Bushehr NPP）廠區於當地時間17日晚間遭一枚不明砲彈擊中。伊朗方面表示，砲彈未造成任何損壞或人員傷亡。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）對此表達譴責。

根據《路透社》、《UPI》，這個聯合國核監督機構在謹慎且簡短的聲明中，幾乎沒有公開有關襲擊的資訊。伊朗原子能組織稍早已就此襲擊發出聲明。半官方的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）報道，該砲彈落點位於波斯灣沿岸港口城市布什爾（Bushehr）的核電廠周邊區域。

adblk5

原子能公司譴責

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）重申呼籲衝突各方在戰事期間保持最大程度的克制，以防止核事故風險發生。

俄羅斯國家通訊社《塔斯社》（TASS）引述Rosatom報道稱，一枚砲彈於當地時間下午6時11分擊中核電廠運行機組附近的計量服務大樓。

伊朗局勢，澳洲及日本無意派艦到霍爾木茲海峽，英揆：不想捲入戰事。(AP) 多國未有計劃派軍艦到霍爾木茲海峽。(霍爾木茲海峽。AP) 霍爾木茲海峽 伊朗局勢 船舶追蹤數據發現，該艘名為嘉祥大號（Jia Xiang Da）的小型散貨船，周一晚上從阿曼灣駛近霍爾木茲海峽，並向西進入波斯灣，周二上午在伊朗海岸附近出沒（資料圖片） 伊朗局勢

輻射值維持正常水平

Rosatom總裁利哈喬夫（Alexei Likhachev）表示，Rosatom派駐人員中無人傷亡，廠址周邊輻射值維持正常水平。利哈喬夫稱，這是美國、以色列與伊朗之間戰爭爆發以來，該核電廠設施首度直接受到波及。

布什爾核電廠的歷史可追溯至1975年，最初由德國承包商負責興建，工程在4年後伊斯蘭革命發生後中斷，直至1990年代中期由俄羅斯接手續建。布什爾1號機組於2011年正式投入運作。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務