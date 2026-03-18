伊朗局勢｜泰國汽油價格飊漲 曼谷多個油站無油賣或限購惹民怨

中東戰爭導致國際油價飊升，泰國汽油柴油周三(18日)開始漲價，各地油站未見早前排隊入油的情況，但曼谷多個油站的油品已搶購一空。泰國政府數次強調，石油庫存充足，但不少人仍在網上抱怨加不到油。

泰國油價凍結15天的措施結束後，周三開始調整汽油柴油價格。柴油每公升上漲0.5泰銖售30.49泰銖，汽油每公升漲1泰銖售31至32泰銖。

各地油站過去幾天湧現排隊車龍，加價後「搶油」的車潮已明顯減少，曼谷再沒此情況。但有司機受訪表示，不少油站無油或限制加油量，社交網上民怨四起。