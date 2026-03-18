伊朗局勢｜泰國汽油價格飊漲 曼谷多個油站無油賣或限購惹民怨

中東戰爭導致國際油價飊升，泰國汽油柴油周三(18日)開始漲價，各地油站未見早前排隊入油的情況，但曼谷多個油站的油品已搶購一空。泰國政府數次強調，石油庫存充足，但不少人仍在網上抱怨加不到油。
泰國油價凍結15天的措施結束後，周三開始調整汽油柴油價格。柴油每公升上漲0.5泰銖售30.49泰銖，汽油每公升漲1泰銖售31至32泰銖。
各地油站過去幾天湧現排隊車龍，加價後「搶油」的車潮已明顯減少，曼谷再沒此情況。但有司機受訪表示，不少油站無油或限制加油量，社交網上民怨四起。
一名女司機稱，去了很多油站都撲空，「有些規定一次只能加500泰銖汽油」。另一電單車司機抱怨，對油價上漲感到很無奈，因「需要燃料才能開車」。
泰國國家石油(PTT)本月14日建議油站限制4輪汽車每次最多只能加500泰銖油、6輪以上車輛最多1,000泰銖，並禁止使用攜帶式油箱加油。
曼谷一個油站早上在入口處擺放「所有油品已售罄」的告示，員工指早上9時所有油品已全數售罄，估計周四可恢復正常加油。
泰國能源部長Auttapol Rerkpiboon周二(17日)表示，目前石油儲備可滿足國內95天需求，相關部門正加快解決運輸問題。
另外，人民黨國會議員Sasinan Thamnithinan表示，除了油價上漲，市場有商戶反映收入受到中東戰爭影響，因為塑膠原料漲價，導致成本增加，希望政府關注物價，以免民生受到衝擊。