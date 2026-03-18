北韓「美女」機械人曝光極度詭異 樣子似紙紮公仔

北韓也趕上AI(人工智能)和機械人潮流，在日前舉行的最高人民會議選舉中，一個人形女機械人於平壤師範大學票站負責接待，引起外界關注。該女機械人穿上傳統韓服、塗上鮮艷唇膏，被形容樣子詭異，驟眼看有點像紙紮公仔。

北韓機械人｜像裝上輪子的模特兒膠公仔 俄羅斯駐北韓大使館周一於社交平台Telegram上載了上述女機械人照片，稱在周日最高人民會議選舉當天，「一位身著朝鮮傳統服飾、形似少女的機械人接待選民」，並稱該機械人同時亦為選民提供投票指引。設於日本的親北韓傳媒《朝鮮新報》指，除了在投票站，人形機械人也應用於教育上，老師使用機械人協助學生學習。不過，在網上流傳的片段中，並沒有展示機械人如何移動和運作，未知是否 一個模特兒膠公仔裝在輪子底盤上。

機械人技術在AI協助下可說是大躍進，北韓似乎也急於發展本土的機械人產業，即使國內資源有限，以及難以接觸到外國科技。事實上，在2025年7月，北韓當局就已經在平壤的藥局內，公開展示一個輔助醫療服務的AI機械人，當時已引發外界熱議。《朝鮮新報》稱，平壤師範大學研發的機械人正在教育領域中積極應用。報道稱，名為「道天」(Docheon)的機械人協助教師開展教學活動，並可根據學習材料解答學生問題。另一款名為「秀載」(Sujae)的機械人則為1至10歲的兒童提供家庭學習輔助，並透過其身前螢幕播放教育內容。