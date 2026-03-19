俄烏戰爭｜北韓派兵及出口武器援俄　賺取高達144億美元

一份由南韓國家安保戰略研究院13日公開的研究報告指出，北韓在俄烏戰爭期間，透過向俄羅斯輸出兵力與軍需物資，估計獲得高達144億美元（約1,129億港元）的外匯收益，嚴重削弱國際社會長期對平壤實施制裁的核心效果。

派兵就能獲取約5.6億美元

根據《韓聯社》，此份報告由國家安保戰略研究院責任研究委員林秀浩撰寫，題為《朝鮮對俄派兵及軍需物資出口的經濟效果》。

林秀浩估算，自2023年8月至2025年12月，北韓出口軍需物資及派兵所獲得的外匯收入，介於76.7億（約601億港元）至144億美元之間。若平壤持續維持派兵規模，預計每年光靠派兵就能獲取約5.6億美元（約43.9億港元）的收入。