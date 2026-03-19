俄烏戰爭｜北韓派兵及出口武器援俄　賺取高達144億美元

一份由南韓國家安保戰略研究院13日公開的研究報告指出，北韓在俄烏戰爭期間，透過向俄羅斯輸出兵力與軍需物資，估計獲得高達144億美元（約1,129億港元）的外匯收益，嚴重削弱國際社會長期對平壤實施制裁的核心效果。
派兵就能獲取約5.6億美元
根據《韓聯社》，此份報告由國家安保戰略研究院責任研究委員林秀浩撰寫，題為《朝鮮對俄派兵及軍需物資出口的經濟效果》。
林秀浩估算，自2023年8月至2025年12月，北韓出口軍需物資及派兵所獲得的外匯收入，介於76.7億（約601億港元）至144億美元之間。若平壤持續維持派兵規模，預計每年光靠派兵就能獲取約5.6億美元（約43.9億港元）的收入。
大部分「回報」難以偵測
北韓自2024年10月首次向俄羅斯派遣部隊以來，已先後進行4次派兵，累計人數預計超過2萬人，涵蓋戰鬥兵與工兵等兵種。衛星圖像等資料亦顯示，北韓在派兵前已陸續向俄方出口槍炮、火箭炮、自走砲及彈道導彈等武器。
不過，林秀浩同時指出，目前經確認北韓實際收到的「回報」，僅佔估算總收入的4%至19.6%。他進一步說明，已確認的回報主要限於肉眼或衛星可直接觀察到的實物，而平壤所獲得的大部分「回報」，極可能是衛星難以偵測的敏感軍事技術、精密零件及特殊材料等。
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