伊朗局勢｜哥大教授：戰事失控蔓延恐引發第三次世界大戰

美伊衝突導致全球局勢陷入前所未有的不確定性，美國知名經濟學家、哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）近日在專訪中直言，美國對伊朗的軍事策略「混亂不堪」，甚至把全球帶向「第三次世界大戰」邊緣。

總統「精神狀態已經失常」

薩克斯表示：「說到特朗普（Donald Trump）的『策略』，我認為根本沒有策略。」他表示：「我們真的不清楚，而且在戰時，我們不會被告知幕後發生了甚麼，但我們能感受到的是極度的混亂，對預期結果感到困惑，對戰爭目標感到困惑，對地面實際情況感到困惑。華盛頓現在完全陷入了迷霧之中。」