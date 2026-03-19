伊朗局勢｜哥大教授：戰事失控蔓延恐引發第三次世界大戰

美伊衝突導致全球局勢陷入前所未有的不確定性，美國知名經濟學家、哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）近日在專訪中直言，美國對伊朗的軍事策略「混亂不堪」，甚至把全球帶向「第三次世界大戰」邊緣。
總統「精神狀態已經失常」
薩克斯表示：「說到特朗普（Donald Trump）的『策略』，我認為根本沒有策略。」他表示：「我們真的不清楚，而且在戰時，我們不會被告知幕後發生了甚麼，但我們能感受到的是極度的混亂，對預期結果感到困惑，對戰爭目標感到困惑，對地面實際情況感到困惑。華盛頓現在完全陷入了迷霧之中。」
針對目前戰局，薩克斯表示，美國與伊朗的衝突不僅限於中東，而是全球戰略對抗的一部分：「我們面對的是一場充滿巨大危險與複雜性的戰爭，而我們的總統在我看來精神狀態已經失常。我曾多次警告，升級管控的幻覺可能將我們帶向第三次世界大戰，因為這場戰爭蔓延得非常快，且已嚴重失控。」
「全球性的能源危機」
薩克斯進一步分析，美國正試圖掌控全球能源市場，而這一策略正在引發嚴重後果：「我們也正步入一場全球性的能源危機，其影響深遠，將對歐洲造成巨大衝擊，也會威脅亞洲各國。能源供應正以小時為單位遭到破壞，而市場尚未將這些風險反映在價格上。」
他警告：「中東、南亞乃至西半球的衝突都有可能彼此影響。我們看到伊朗船艦在印度洋遭擊沉，烏克蘭的戰爭仍在持續，巴基斯坦與阿富汗之間的衝突也可能與此有所關聯。」
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