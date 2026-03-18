伊朗局勢｜以色列逐個擊殺 伊朗情報部長空襲身亡

繼安全首長拉里賈尼(Ali Larijani)後，伊朗再有高官遭以色列擊殺，最新是伊朗情報部長哈提卜(Esmaeil Khatib)。以軍周二晚徹夜空襲德黑蘭，國防部長卡茨周三宣布擊殺了哈提卜。伊朗其後證實有關消息。卡茨又指，他與總理內塔尼亞胡共同決定，授權軍隊毋須獲得批准即可暗殺任何伊朗官員。以方又揚言會繼續追殺行蹤不明的新伊朗最高領袖穆傑塔巴。英國廣播公司(BBC)稱，拉里賈尼遇襲身亡加劇了伊朗核心領導層的危機，在目前關鍵時刻失去了一位最富經驗、最有影響力的決策者；這可能會影響戰事發展及伊朗國內穩定。

以軍指，哈提卜領導的情報部門在支持伊朗政權的「鎮壓和恐怖活動」中扮演重要角色，而他本人於近期鎮壓示威行動中，在「拘捕和殺示威者」上亦扮演十分重要角色。以軍表示，哈提卜的身亡大幅地削弱伊朗政權的指揮及控制架構。以軍接二連三成功擊殺伊朗高層，反映其情報力量。以色列情報官員透露，他們依賴伊朗境內線報，包括普通民眾主動提供消息。

伊朗局勢｜外媒：拉里賈尼之死加劇伊領導層危機 以色列周二稍早宣布擊殺了伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼後，伊朗於周二傍晚證實他與兒子及保鑣一起喪生。拉里賈尼是繼最高領袖哈梅內伊於美以2月28日空襲中死亡後，遇弒的最重要高層人物。在選出新最高領袖前，國家大權落在拉里賈尼身上，他揚言伊朗已做好長期衝突的準備。BBC指，拉里賈尼雖然不是軍事指揮官，但他卻是伊朗戰略決策的核心人物；作為最高國家安全委員會秘書，他在戰爭、外交和國家安全決策中具有核心地位。他的聲音在整個體制內很有分量，尤其是在處理伊朗與美國和以色列的衝突方面。

伊朗局勢｜拉里賈尼正處理三大危機 拉里賈尼對西方雖採取強硬立場，但在伊朗國內，他常被視為務實主義者；他更傾向於深思熟慮的策略而非空洞的言辭。拉里賈尼離世時，正處理國家三大重要危機。首先是與美以的戰爭，他認為伊朗應準備好長期作戰，並將這場衝突擴大到整個中東地區甚至更遠，包括封鎖霍爾木茲海峽。第二個危機是國內政治動盪，那源於經濟不景觸發國內民眾示威尋求推翻政府，當局鐵腕鐵壓造成數千人死亡。拉里賈尼正處理的第三個危機是伊朗的核計劃，以及與美國停滯不前的間接談判，有關事宜已因雙方的軍事行動中斷。拉里賈尼的離世導致上述議題懸而未決，並轉交給未知的繼任人，而後者將面臨極度脆弱的局勢。

拉里賈尼留下空缺，或進一步將權力轉移到軍方手上。總統佩澤希齊揚近日已稱，武裝部隊已獲賦予更廣大權力，以便在高級領導層失去能力時採取行動。分析認為，這意味著決策速度或更快，但中央協調相對地減低。BBC指，拉里賈尼之死不單只是失去一名官員，也加深了領導層危機。