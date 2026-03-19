全球最神秘藝術家「Banksy」被爆真實姓名　路透社遭狠批

全球最神祕的匿名街頭藝術家「Banksy」真實身份疑遭揭露，《路透社》近日刊登一篇多達8,000字的長篇調查報道，宣稱已透過多年蒐證「確認」Banksy的真實身份，並指向來自英格蘭布里斯托、年約52歲的男子Robin Gunningham。報道隨即引爆藝術圈與社群反彈，不少人批評恐危及Banksy人身安全，也會削弱Banksy多年來以匿名姿態創作、介入公共議題的自由。

根據路透社報道，關鍵線索之一來自一份可追溯26年的美國警方、法院文件：2000年紐約一宗塗改Marc Jacobs大型廣告牌案件中，被捕者的手寫口供與文件簽名皆為「Robin Gunningham」，其活動軌跡亦與Banksy早期崛起時間線高度吻合。路透社更指，「Robin Gunningham」於2008年藉合法改名為普通姓名「David Jones」以降低被追查的風險。報道亦將焦點延伸至Banksy前往烏克蘭戰區留下作品的時間點。指出2022年10月底有一名與「David Jones」同名同姓同出生日期的人，與英國天團「Massive Attack」主唱Robert Del Naja等人一同入境烏克蘭，時間接近Banksy作品在當地出現之際，成為其「行蹤」的重要拼圖。