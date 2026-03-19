7噸隕石墜俄亥俄州10州民眾目擊　NASA：爆炸威力250噸TNT(有片)

美國周二(17日)上空突然出現巨大火球，原來是一塊重達7噸的隕石劃過天空，墜落時傳出巨響，美國境內至少10個州都有人目擊。美國NASA表示，隕石爆炸威力相當於250噸TNT爆炸，白天出現流星掉落在住宅區也相當罕見。

綜合報道，隕石如巨大火球於17日早上近9時，一顆直徑約1.8公尺、重達7噸的隕石劃過天際，飛越55公里後墜落在梅迪納縣，釋放能量相當於250噸TNT爆炸，爆炸威力之大連地面都在震動，美國境內至少十個州接獲目擊報告，甚至連加拿大都能看見這顆隕石墜落。在高速公路上也有駕駛者目擊這顆隕石。下一秒隕石落地，傳來爆炸巨響。報道指，有目擊者稱，就是一聲巨響，砰的一聲。警用無線電傳出通報，詢問是否有人看到或聽到爆炸，並表示這肯定比煙火大多了，他們感受到衝擊波，雖不確定是甚麼，但真的很大。