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國際
出版：2026-Mar-19 11:33
更新：2026-Mar-19 11:33

7噸隕石墜俄亥俄州10州民眾目擊　NASA：爆炸威力250噸TNT(有片)

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7噸隕石墜俄亥俄州10州民眾目擊，NASA：爆炸威力250噸TNT。(X)

7噸隕石墜俄亥俄州10州民眾目擊，NASA：爆炸威力250噸TNT。(X)

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美國周二(17)上空突然出現巨大火球，原來是一塊重達7噸的隕石劃過天空，墜落時傳出巨響，美國境內至少10個州都有人目擊。美國NASA表示，隕石爆炸威力相當於250TNT爆炸，白天出現流星掉落在住宅區也相當罕見。

綜合報道，隕石如巨大火球於17日早上近9時，一顆直徑約1.8公尺、重達7噸的隕石劃過天際，飛越55公里後墜落在梅迪納縣，釋放能量相當於250TNT爆炸，爆炸威力之大連地面都在震動，美國境內至少十個州接獲目擊報告，甚至連加拿大都能看見這顆隕石墜落。在高速公路上也有駕駛者目擊這顆隕石。下一秒隕石落地，傳來爆炸巨響。報道指，有目擊者稱，就是一聲巨響，砰的一聲。警用無線電傳出通報，詢問是否有人看到或聽到爆炸，並表示這肯定比煙火大多了，他們感受到衝擊波，雖不確定是甚麼，但真的很大。

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NASA：流星時速6.4萬公里是民航機70倍以上

NASA流星環境計畫經理William Cooke表示，這顆流星猛烈碎裂，碎片四散，爆炸產生的衝擊波或壓力波傳到地面，這就是大家看到的爆炸。白天罕見出現流星，此次事件引發廣泛關注。NASA表示，這次事件之所以罕見，是因為流星飛越了有人居住的區域，而這顆流星時速6.4萬公里，雖然已經是民航機的70倍以上，但對隕石來說其實算慢了。

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