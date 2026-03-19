遛狗半路愛犬突哭叫拒行　揭失智婦昏迷救回一命(有片)

美國維珍尼亞州一名男子早前帶著愛犬散步，如常行走過去9年的路線，就在經過一間經過不知多少次的房屋時，牠的狗狗突然停下腳步，以一種主人從未聽過如像哭聲的叫聲吠叫，令他不禁向房屋望去，結果發現一名女子昏迷地上，令一次例行散步意外救人一命。

綜合報道，住在阿什蘭鎮的狗主叫Dan DiCandilo，他在過去9年來，無論天陰天晴都會帶著混種愛犬「Gozier」散步，就在本月3日早上7時許，Dan DiCandilo在沿著過去散步路線行經一間房屋時，金卻出現異狀。Dan憶述說，Gozier當時突然對著一戶平時他們都會經過的民宅不停犬叫，Dan形容Gozier的叫聲「有點像哭聲，以前從來沒聽過牠這樣叫」，後來在民宅的草坪上發現一名昏迷女子。