伊朗局勢｜路透：美軍增兵中東　特朗普考慮派遣地面部隊

據路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump）政府正在評估向中東增派數千美軍，為可能擴大對伊朗的軍事行動做準備。據美國官員與知情人士透露，隨着美伊衝突進入第三周，華盛頓正權衡多項軍事選項，包括派遣地面部隊進入伊朗領土。 美國中央司令部18日發布的數據顯示，自2月28日開戰以來，美軍已對伊朗進行超過7,800次打擊，損毀或摧毀了120多艘伊朗船隻。儘管尚未有地面部隊進入伊朗，美軍已有13人在衝突中喪生，約200人受傷，但大多數傷勢輕微。

「專注於實現所有既定目標」 多位消息人士向路透社透露，特朗普政府正考慮的選項包括確保霍爾木茲茲海峽的石油運輸安全，這項任務主要依靠空中與海軍力量。然而，4位消息人士指出，保障海峽安全也可能意味着需要將美軍部署到伊朗海岸線。基於討論敏感軍事計劃的考量，路透社同意對消息來源保密。 一位白宮官員在匿名條件下表示：「總統明智地保留所有選項，但目前尚未決定派遣地面部隊；總統專注於實現所有既定目標：摧毀伊朗彈道導彈能力、消滅其海軍、確保其恐怖代理人無法破壞區域穩定，並保證伊朗永遠無法擁有核武器。」

6位消息人士透露，特朗普政府還討論了派遣地面部隊前往伊朗哈爾克島（Kharg Island）的可能性，該島是伊朗90%石油出口的樞紐。一位官員警告，這類行動風險極高，因為伊朗有能力用導彈和無人機攻擊該島。美國已於3月13日對該島的軍事目標實施了打擊，特朗普也威脅要攻擊其關鍵石油基礎設施。然而，軍事專家認為，考慮到該島對伊朗經濟的重要性，控制該島比摧毀它可能是更好的選擇。

地面行動並非迫在眉睫 一位知情人士透露，特朗普政府還討論了派遣美軍保護伊朗高濃縮鈾庫存的可能性。美國國家情報總監嘉巴德（Tulsi Gabbard）18日在向國會議員提交的書面證詞中表示，伊朗的核濃縮計劃已在去年六月的打擊中被摧毀，這些地下設施的入口已被「水泥封閉」。