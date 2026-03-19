信不信由你｜新屋拍到超自然現象　女兒稱「有人跟我在房」(有片)

世界之大無奇不有，英國一名31歲兩孩之父去年與家人搬入新屋居住，但很快就發現一些怪事，他安裝CCTV查看，所得的畫面卻令他毛骨悚然，客廳的門總是打開；女兒驚恐走來跟他說「有人跟我在房裡」；自己亦彷彿非常嗜睡。接二連三事件，令他決定盡快帶家人搬走。
綜合報道，自言不信鬼神的31歲遊戲開發者兼人父Willow Hunter，去年與家人搬入新居，7個月前首次留意到屋內的異常跡象，就是客廳門總是打開，他只想到氣流問題，但家中貓咪亦拒絕落樓，便在家裡安裝CCTV求個安心，詎料監控捕捉了多個超自然現象，例如客廳的門總是突然打開又關上；玩具熊與滑板等物品也反覆無故倒地，他的女兒在地板上玩耍時，玩具突然自行滑走，接着一塊滑板亦無故倒下。隨後女兒驚恐地跑向Willow聲稱，房間裏有人和她在一起。
事主：感覺「超自然現象」正在「吸走」他的能量
Willow更曾經親自拍片問是否有「某東西」跟他在屋裡就再打開客廳的門，那門竟突然打開。Willow坦言，我不信鬼的，但有些事情的發生很難用理性來解釋，這一系列「邪門」事件讓他開始質疑，他感覺這些「超自然現象」正在「吸走」他的能量，導致他近期嚴重嗜睡，一天竟能睡18小時，令他開始有點害怕。鑑於持續的靈異事件及高昂的租金壓力，Willow已加速尋找新的住所。