信不信由你｜新屋拍到超自然現象　女兒稱「有人跟我在房」(有片)

世界之大無奇不有，英國一名31歲兩孩之父去年與家人搬入新屋居住，但很快就發現一些怪事，他安裝CCTV查看，所得的畫面卻令他毛骨悚然，客廳的門總是打開；女兒驚恐走來跟他說「有人跟我在房裡」；自己亦彷彿非常嗜睡。接二連三事件，令他決定盡快帶家人搬走。

綜合報道，自言不信鬼神的31歲遊戲開發者兼人父Willow Hunter，去年與家人搬入新居，7個月前首次留意到屋內的異常跡象，就是客廳門總是打開，他只想到氣流問題，但家中貓咪亦拒絕落樓，便在家裡安裝CCTV求個安心，詎料監控捕捉了多個超自然現象，例如客廳的門總是突然打開又關上；玩具熊與滑板等物品也反覆無故倒地，他的女兒在地板上玩耍時，玩具突然自行滑走，接着一塊滑板亦無故倒下。隨後女兒驚恐地跑向Willow聲稱，房間裏有人和她在一起。