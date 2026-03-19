誤闖水族館慘遭海豚興奮當皮球　「不幸的河豚」露絕望眼神(有片)

日本熊本縣天草市的「海中水族館Sea Donuts」本月初發生了一宗令人啼笑恉非的意外，1條野生河豚因迷路誤闖海豚活動區，結果被調皮的海豚睇中，當成皮球在嘴裡叼著把玩，慘被網民戲稱為「不幸的河豚」。
海中水族館本月4日在社交平台X專頁分享的照片，飼養的其中一條海豚興奮地向飼養員展示牠的「玩具」，被牠叼在嘴裡的河豚則因極度驚恐而全身鼓成1個圓球，眼神流露絕望與無助。慶幸飼育員及時發現，引導海豚交出這名「不速之客」，經檢查確認河豚沒有外傷後將其放回大海，結束這場河豚驚魂。而相關照片則被瘋傳，網民紛紛感嘆海豚的行徑簡直像極了愛捉弄人的屁孩，更有網民戲稱那條「不幸的河豚」。
BBC揭海豚的癮君子行為
這場看似單純的屁孩惡作劇，在生物學家眼中卻是「癮君子行為」。《BBC》紀錄片《荒野間諜》(Spy in the Wild)曾揭露，海豚具備「隊草」的特殊嗜好。科學家觀察到，年輕海豚會集體圍攻河豚，刻意用牙齒輕咬，誘使河豚分泌劇毒「河豚毒素」。對人類足以致命的毒素，在海豚身上卻能產生類似大麻的麻醉效果。吸食毒素後的海豚會陷入奇特的恍惚狀態，甚至對著水底倒影發呆，行徑極為「High」，更令人驚訝的是，專家指出，海豚還懂得精確控制劑量，確保自己不會攝入過多毒素而喪命。至於解決海豚「癮君子行為」的最好方式，或許就是讓那些無辜的河豚遠離這群海豚。