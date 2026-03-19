誤闖水族館慘遭海豚興奮當皮球　「不幸的河豚」露絕望眼神(有片)

日本熊本縣天草市的「海中水族館Sea Donuts」本月初發生了一宗令人啼笑恉非的意外，1條野生河豚因迷路誤闖海豚活動區，結果被調皮的海豚睇中，當成皮球在嘴裡叼著把玩，慘被網民戲稱為「不幸的河豚」。

海中水族館本月4日在社交平台X專頁分享的照片，飼養的其中一條海豚興奮地向飼養員展示牠的「玩具」，被牠叼在嘴裡的河豚則因極度驚恐而全身鼓成1個圓球，眼神流露絕望與無助。慶幸飼育員及時發現，引導海豚交出這名「不速之客」，經檢查確認河豚沒有外傷後將其放回大海，結束這場河豚驚魂。而相關照片則被瘋傳，網民紛紛感嘆海豚的行徑簡直像極了愛捉弄人的屁孩，更有網民戲稱那條「不幸的河豚」。