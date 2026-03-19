東京櫻花較去年早5天綻放 料日本東部與西部開花時間與往年相若或偏早 北部偏早至顯著提前(有片)

日本氣象廳周四(19日)宣布，東京的染井吉野櫻已開花，較去年提早5天。東京是繼高知、岐阜、甲府及名古屋之後，今年日本第5個發布櫻花花訊的地方。

富士新聞網(FNN)報道，日本當地時間周四下午2時，氣象廳職員在東京千代田區靖國神社確認染井吉野櫻的標準木，已開花數量達60朵以上，超過作為開花標準的5至6朵，因此正式宣布東京櫻花開花。

東京櫻花宣布開花，較去年提早5天。氣象部門預測未來仍持續溫暖，預料櫻花的開花速度會加快。