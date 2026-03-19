東京櫻花較去年早5天綻放 料日本東部與西部開花時間與往年相若或偏早 北部偏早至顯著提前(有片)

日本氣象廳周四(19日)宣布，東京的染井吉野櫻已開花，較去年提早5天。東京是繼高知、岐阜、甲府及名古屋之後，今年日本第5個發布櫻花花訊的地方。
富士新聞網(FNN)報道，日本當地時間周四下午2時，氣象廳職員在東京千代田區靖國神社確認染井吉野櫻的標準木，已開花數量達60朵以上，超過作為開花標準的5至6朵，因此正式宣布東京櫻花開花。
東京櫻花宣布開花，較去年提早5天。氣象部門預測未來仍持續溫暖，預料櫻花的開花速度會加快。
民間氣象機構「氣象新聞公司」(Weathernews)指出，近期日本各地氣溫持續高於平均值，帶動櫻花花苞快速成長。儘管周四部分地區受低氣壓及鋒面影響而降雨，整體仍讓人感受到春回大地。
Weathernews預測，今年櫻花開花時間，西日本與東日本將是「與往年大致相同或偏早」，北日本則為「偏早至顯著提前」。隨著本周天氣晴朗且氣溫偏高，東日本與西日本預計將迎來開花高峰，櫻花前線也將持續向北推進。
今年日本櫻花季已於3月16日由高知、岐阜及甲府揭開序幕，17日名古屋開花，周四(19日)輪到東京。預計3月底前，西日本與東日本多地將陸續開花，4月上旬東北南部開始綻放，4月下旬櫻前線將抵達北海道。
各地知名賞櫻景點的開花預測也陸續發布，包括熊本城約於3月25日、京都嵐山3月26日開花，青森弘前公園預計於4月14日。
Weathernews指，西日本與東日本在開花後約一周至10日將進入滿開期，北日本約需5日，滿開時間預料亦會早於往年，尤其是北海道部分地區滿開可能較往年提前約一周，建議民眾提早規劃賞櫻行程。