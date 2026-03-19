澳洲單車手撞死老婆獲緩刑　IG開玩笑被批不知悔改

澳洲一名曾參與奧運的單車選手丹尼斯（Rohan Dennis），在2023年因為駕車撞死同為單車手的太太荷斯堅絲（Melissa Hoskins），被判囚17個月並獲准緩刑。然而他日前在社交平台上載一部保時捷的相片，帖文稱「這絕對是武器」，引起了批評，指他對自己的罪行不知悔改。
35歲的丹尼斯是退役的單車選手，他過去贏過世錦賽的團體計時賽及個人計時賽冠軍。其後與同為單車運動員的太太荷斯堅絲結婚，並育有2名子女。在2023年的除夕，他的太太在爭執後抓着他坐駕的車頭蓋，丹尼斯仍駕車行駛75米，其後太太被拋下車，並被撞死，丹尼斯先以危險駕駛致人死亡、疏忽駕駛和危害他人生命被拘捕。在去年丹尼斯被判17個月的監禁以及10個月不准假釋，法官之後考慮他是2名子女的唯一撫養人，給予2年的緩刑，但需要提交行為良好的報告。然而丹尼斯在周三（18日）於Instagram發文，附有2張一輛黑色保時捷的相片，並附以「這絕對是武器」的句子。
事件引起澳洲一個受害者權益組織的批評，指他的帖文是「嚴重的冒犯」，以及他「缺乏對自己的罪行造成真實而持久的影響」。同時指他的行為是缺乏對太太家屬的尊重，以及繼續對他們造成傷害。丹尼斯其後再貼出2張他子女的圖片，稱「2個絕對的武器」，並批評對他進行採訪的傳媒，而據報道稱，有關的保時捷並非撞死其太太的車輛，不過丹尼斯被判停牌5年，目前仍在停牌中。荷斯堅絲曾參與2016年的倫敦奧運及2021年的東京奧運，參與團體的追逐賽。