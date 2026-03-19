澳洲單車手撞死老婆獲緩刑　IG開玩笑被批不知悔改

澳洲一名曾參與奧運的單車選手丹尼斯（Rohan Dennis），在2023年因為駕車撞死同為單車手的太太荷斯堅絲（Melissa Hoskins），被判囚17個月並獲准緩刑。然而他日前在社交平台上載一部保時捷的相片，帖文稱「這絕對是武器」，引起了批評，指他對自己的罪行不知悔改。

35歲的丹尼斯是退役的單車選手，他過去贏過世錦賽的團體計時賽及個人計時賽冠軍。其後與同為單車運動員的太太荷斯堅絲結婚，並育有2名子女。在2023年的除夕，他的太太在爭執後抓着他坐駕的車頭蓋，丹尼斯仍駕車行駛75米，其後太太被拋下車，並被撞死，丹尼斯先以危險駕駛致人死亡、疏忽駕駛和危害他人生命被拘捕。在去年丹尼斯被判17個月的監禁以及10個月不准假釋，法官之後考慮他是2名子女的唯一撫養人，給予2年的緩刑，但需要提交行為良好的報告。然而丹尼斯在周三（18日）於Instagram發文，附有2張一輛黑色保時捷的相片，並附以「這絕對是武器」的句子。