世界幸福排名2026｜香港列90名 芬蘭壓冰島9連冠

聯合國資助發布的2026年《世界幸福報告》（World Happiness Report）於3月19日出爐，芬蘭連續第9年蟬聯全球最幸福地區榜首，在滿分10分的評比中獲得7.764分。北歐地區表現強勢，冰島、丹麥分別位居第2、3名。中美洲的哥斯達黎加則首次躋身前5名，排名第4，創下拉丁美洲地方的歷史新高。以色列則為前10名唯一西亞地方，位居第8。 美國列23 阿富汗包尾 在亞洲區，日本排名第61名、中國第65名、南韓第67名，新加坡排36名，香港為第90名。英語系地區整體排名持續下滑。美國排名第23、加拿大第25、英國落至第29名，連續第二年未有任何英語系作母語地區擠身前10名。全球最不幸福的地區由飽受戰火蹂躪的阿富汗墊底，排名第147名。

這份報告由牛津大學幸福研究中心、蓋洛普民意測驗中心與聯合國永續發展解決方案網路合作發布，基於針對全球約10萬名受訪者的調查，採用3年平均數值為基礎。評估指標涵蓋人人均GDP、預期壽命、社會支持、人生選擇自由、慷慨程度以及對腐敗的看法等6大因素。

今年報告特別聚焦社群媒體對青少年幸福感的影響。研究發現，美國、加拿大、澳洲與新西蘭25歲以下年輕人的生活滿意度出現大幅下滑，在女孩身上尤為明顯，此現象與世界其他地區年輕人幸福感上升的趨勢形成強烈對比。 社交平台成關鍵 蓋洛普CEO Donald O. Clifton發表聲明表示：「今日，全球大多數的年輕人比20年前更幸福，這是一個值得關注的趨勢。」然而，報告指出社交平台對幸福感帶來「複雜」影響。數據顯示，15歲女孩若每天使用社交平台超過5小時，其生活滿意度會明顯低於同齡輕度使用者；若超過7小時，幸福感更會出現顯著負面落差，此現象在西歐女孩身上尤為明顯。

平台類型也是關鍵因素。以「視覺素材」為主、強調網紅內容且高度依賴演算法推播的社交平台（如IG、TikTok與X），更容易引發社會比較，進而導致幸福感降低與心理健康問題。相對地，以「私訊與溝通聯繫」為主的平台（如WhatsApp與Facebook），則與較高的生活滿意度呈現正相關。 牛津經濟學教授De Neve指出：「重度使用社交平台與幸福感顯著降低有關，但刻意不用社交平台的人似乎也會錯過一些正面影響。」研究同時發現，每天使用社交平台1小時或更短時間的「適度使用者」，其生活滿意度甚至高於完全不使用社交平台的人。

De Neve呼籲，科技界與使用者應共同努力，讓社交平台找回真正的「社交」本質，善用這些數位工具來與真實世界的人建立連結，而非陷入無止境的演算法深淵。 芬蘭面對失業及社會福利被削減 芬蘭坦佩雷大學社會和醫療保健政策教授Juho Saari表示，儘管芬蘭面臨失業率創新高與社會福利大幅削減等挑戰，「我們仍是全球最幸福的地方」。他補充說，「這告訴我們，政治其實沒有那麼重要」，並解釋人民的私人生活在決定幸福感方面更為重要。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章