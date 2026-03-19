伊朗局勢｜美情報部門指伊朗未重建核設施 跟特朗普說法不一

美國情報部門周三(18日)指出，伊朗並未重建去年被美國及以色列摧毀的提煉濃縮鈾核設施。如此說法與總統特朗普對伊朗發動攻擊的關鍵理由相互矛盾。 美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)與其他情報官員周三在參議院聽證會上作證，對美國對伊朗開戰的背景等所做的結論，跟特朗普的說法並不一致。 加巴德在提交給參議院情報委員會的書面證詞中，談及去年6月美軍對伊朗的空襲，寫道「午夜重錘行動(Operation Midnight Hammer)使伊朗的濃縮鈾核計劃已被徹底摧毀」，「此後(伊朗)未曾有重建提煉濃縮鈾能力的行動」。但她發言時跳過這部分內容，被參議員質疑是刻意避談，和白宮有矛盾的說法。在一名民主黨參議員追問下，她表示沒時間讀完完整的證詞，但未否認情報部門有上述評估。

此外，加巴德重申美軍行動大幅削弱伊朗政權，但德黑蘭政府架構似乎仍保持完整，有能力繼續攻擊美國及其他中東國家，但她拒絕透露曾否向總統表明會面臨伊朗封鎖霍爾木茲海峽等報復行動。

特朗普近日多次表示，他之所以在2月28日下令與以色列共同攻擊伊朗，是因為伊朗構成「迫在眉睫的威脅」。加巴德在聽證會上拒絕回應伊朗是否構成即時威脅，表示「只有總統才可判定是否屬迫在眉睫的威脅，這不是情報圈的責任來判斷是否屬迫在眉睫的威脅」。 早前請辭的國家反恐中心主任肯特受訪時重申，沒有證據顯示伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅，並指伊朗已故最高領袖哈梅內伊正調整核計劃以停止研發核武。據報，肯特正被聯邦調查局調查涉嫌洩露機密。

去年6月美軍轟炸伊朗後，特朗普曾表示，美國已徹底摧毀伊朗的核設施，然而自今次開戰以來，他卻堅稱伊朗幾周內就能造出核彈，因此他必須採取行動。 聯合國核子監督機構及多數觀察員都不支持伊朗即將研製出核彈的說法。美以對伊朗空襲前幾天，伊朗正與特朗普派出的特使就核協議進行談判。 中情局局長拉特克里夫(John Ratcliffe)被參議員問及談判情況時表示：「很明顯，伊朗雖然口頭上在談判，但根本沒有履行協議的意圖。」