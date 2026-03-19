日本沖繩翻船事故曝學校多年違規　女高才生困船底70分鐘溺斃

日本沖繩發生的船隻翻側，導致女高中生以及船長死亡的事故，涉事的抗議團體以及學校仍是各方抨擊對象。沖繩方面已暫停一切相關的抗議活動，而日本媒體揭露，遇害的17歲女生武石知華，事故時雖然穿上救生衣，但她被困在翻轉的船內達70分鐘，救出時已昏迷，同時學校揭發已採用有關違規載客的船隻多年，並向每個船員支付5,000日圓的費用。
沖繩名護市邊野古美軍基地外的翻船事故，日本媒體繼續追查案件，而日本政府亦證實2艘翻沉的船隻，從沒有向當局登記載客。涉事的抗議團體「直升機基地反對協會」雖然堅稱他們是義工，故此船隻毋須在運輸部登記，但法律指明無論載客是有償還是無償，都需要登記。日本國土交通省將調查學校與組織的有關合約。不過《讀賣新聞》就報道，雖然團體堅稱沒有取酬，但是學校在日前的記者會中，指有向每位船員支付5,000日圓的酬勞，而且學校與團體亦合作多年。
接待旅行社指與行程無關
至於《京都新聞》報道，據救援的消防人員透露，救援人員在意外70分鐘後才到場，在翻轉的「平和丸」內發現武石知華，她當時雖穿上救生衣，但是救生衣被船隻纏着並拉到上頭，需要解開救生衣才能將武石救出，救出時已昏迷。據海上保安廳指出，事發時先是另一艘船「不屈」號被大浪翻轉，「平和丸」號試圖營救下亦被大浪沖翻，結果「不屈」號的71歲船長金井創亦在意外中身亡。另外日本媒體亦向有份接待學生的「東武旅遊」查詢，東武表示有關的乘船活動與旅行社無關，他們僅負責酒店至碼頭的安排，他們指今次的事故超出他們保險的賠償責任，需要由警方調查，並會與保險公司合作協商解決方案。
據日本媒體的報道，涉事的高中同志社國際高校所屬的同志社屬基督教組織，意外死者之一的金井創除了是「不屈」號船長，亦是抗議團體的成員以及一位牧師，因此同志社與抗議組織的關係引起注意。至於17歲的女死亡武石知華，據校長在記者會上指，她是一位高才生，英語能力甚佳。有關事故發生在該校的學校旅行，當時是進行「和平教育」活動，帶領一班學生前往美軍在邊野古興建的基地外圍「考察」，但學校未有安排教師上船。