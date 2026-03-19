日本沖繩翻船事故曝學校多年違規　女高才生困船底70分鐘溺斃

日本沖繩發生的船隻翻側，導致女高中生以及船長死亡的事故，涉事的抗議團體以及學校仍是各方抨擊對象。沖繩方面已暫停一切相關的抗議活動，而日本媒體揭露，遇害的17歲女生武石知華，事故時雖然穿上救生衣，但她被困在翻轉的船內達70分鐘，救出時已昏迷，同時學校揭發已採用有關違規載客的船隻多年，並向每個船員支付5,000日圓的費用。

沖繩名護市邊野古美軍基地外的翻船事故，日本媒體繼續追查案件，而日本政府亦證實2艘翻沉的船隻，從沒有向當局登記載客。涉事的抗議團體「直升機基地反對協會」雖然堅稱他們是義工，故此船隻毋須在運輸部登記，但法律指明無論載客是有償還是無償，都需要登記。日本國土交通省將調查學校與組織的有關合約。不過《讀賣新聞》就報道，雖然團體堅稱沒有取酬，但是學校在日前的記者會中，指有向每位船員支付5,000日圓的酬勞，而且學校與團體亦合作多年。