伊朗局勢｜伊朗炸波斯灣國家能源設施報復命脈氣田遇襲 特朗普警告勿再襲卡塔爾

美以伊開戰接近三星期，戰事突急速升級。以色列周三轟炸波斯灣全球最大天然氣田由伊朗控制的一部分——南帕爾斯氣田(South Par)。國內最大氣田遇襲，伊朗震怒展開反擊，周四空襲波斯灣國家卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋及科威特的能源設施報復，刺激國際油價再飆升。美國總統特朗普似乎不滿以色列攻擊南帕爾斯氣田，稱事前不知情。但以軍官員周四卻稱與美國協調行動，並說應該不會再襲該氣田。特朗普亦警告伊朗若再攻擊卡塔爾能源設施，美方將大舉轟炸南帕爾斯氣田。

波斯灣海底下的全球最大天然氣田「北方-南帕爾斯氣田」由伊朗和卡塔爾分佔，橫跨兩國海域，在伊朗南面的的稱為南帕爾斯氣田，是伊朗最大的能源來源；伊朗依賴天然氣製造電力，以及為家庭提供暖氣。而在卡塔爾北面的北方氣田(North Field)則由卡塔爾擁有。卡塔爾外交部指摘以色列襲擊南帕爾斯氣田「危險和不負責任」，同時譴責伊朗違反國際法並稱不能容忍，驅逐兩名伊朗外交官員。伊朗的報復導致卡塔爾的全球最大天然氣廠廣泛損毀，沙特阿拉伯一個煉油廠及科威特兩個煉油廠亦受攻擊，伊朗的空襲亦逼阿聯酋關閉天然氣設施。有分析指，以伊戰事的最新升級對金融市場來說像一個轉捩點，衝突不再只專注於霍爾木茲海峽的關閉，「現正衝擊全球能源系統的管道，目前令市場不安的是日益增長的滯脹風險」。