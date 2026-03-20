押注AI 削中後勤部門規模 彭博：滙控未來數年全球裁員2萬

報道指，滙控「押注」人工智能AI，相信可裁減中、後勤辦公室規模，其中滙豐全球服務中心毋須面對客戶的職位可能受最大影響。消息指，有關裁員的討論在近期中東戰爭爆發前已開始，是為期3至5年中期計劃(medium-term plan)的一部分，討論仍在初步階段，未有最終定案。報道指，這項中期計劃可能透過不填補離職員工、集團出售業務或退出業務來實現裁減職位。

彭博新聞周四引述知情人士報道，滙豐控股正考慮利用人工智能(AI)縮減中、後勤部門規模，計劃未來數年大規模裁員，最終可能影響2萬個職位，佔全球約20萬員工的10%。滙控暫未對報道作回應。

財務總監：藉AI減成本

集團財務總監郭珮瑛日前在摩根士丹利一項會議上表示，滙控看到利用AI降低成本及提高員工生產力的機會，指集團可將AI應用於客戶服務中心、客戶盡職調查團隊和交易監控等領域，以提高營運的成本效益。

根據年報，截至2025年12月底，滙控全球全職員工約有208,720人。彭博指，滙控正透過精簡營運、降低成本以及退出沒增值潛力的業務，來提高盈利。