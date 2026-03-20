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國際
出版：2026-Mar-20 09:43
更新：2026-Mar-20 09:43

特朗普將攻伊朗比作偷襲珍珠港　高巿早苗反應成焦點(有片)

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特朗普將攻伊朗比作偷襲珍珠港，高巿早苗反應成焦點。(X)

特朗普將攻伊朗比作偷襲珍珠港，高巿早苗反應成焦點。(X)

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到了美國訪問的日本首相高市早苗與美國總統特朗普會面，就中東局勢及能源供應等議題交換意見。期間特朗普被問到為何美國攻擊伊朗前未有知會盟友，特朗普以日本偷襲珍珠港為例，指突襲才有效果，高巿早苗反應成焦點。

特朗普周四(19)在白宮橢圓形辦公室與高市早苗會面。高市早苗感謝特朗普邀請到訪，兩人又提到中東局勢，高市早苗表示，日本譴責伊朗攻擊周邊國家，以及事實上封鎖霍爾木茲海峽。她指，當前全球安全局勢嚴峻，形容只有特朗普可以為全球帶來和平。特朗普表示，日本依賴經霍爾木茲海峽輸出的石油，他說：「我預期日本會挺身而出，因為你知道兩國關係密切。我們也為日本挺身而出，我們在日本有45千名士兵，在日本花費大量金錢，我們的關係就是如此，因此我對日本挺身而出不感驚訝。」

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高市早苗稍睜大眼睛，先向後微縮，再作出深呼吸，仍保持微笑。(X) 高市早苗稍睜大眼睛，先向後微縮，再作出深呼吸，仍保持微笑。(X) 高市早苗稍睜大眼睛，先向後微縮，再作出深呼吸，仍保持微笑。(X) 美國總統特朗普周四在白宮橢圓形辦公室與到訪的日本首相高市早苗舉行會談（路透社） 美國總統特朗普周四在白宮橢圓形辦公室與到訪的日本首相高市早苗舉行會談（路透社） 美國總統特朗普周四在白宮橢圓形辦公室與到訪的日本首相高市早苗舉行會談（路透社）

特朗普：誰比日本更了解奇襲？

有記者問特朗普為何美國在未有知會盟友下對伊朗展開軍事行動，特朗普以二次大戰時日本偷襲美國珍珠港為例，指突襲才有威力。特朗普稱：「我們沒有告訴任何人，因為我們要的是出奇不意。誰比日本更了解奇襲？當時你們怎麼沒告訴我偷襲珍珠港的事？對嗎？」在特朗普發表這番話時，他身邊的高市早苗稍睜大眼睛，先向後微縮，再作出深呼吸，仍保持微笑。特朗普與高市早苗的會面歷時約90分鐘。高市早苗會後對記者表示，她在會面中向特朗普解釋了在派船到霍爾木茲海峽執行護航一事上，日本在法律範圍內可以做及不可以做的地方。

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