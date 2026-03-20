特朗普將攻伊朗比作偷襲珍珠港　高巿早苗反應成焦點(有片)

到了美國訪問的日本首相高市早苗與美國總統特朗普會面，就中東局勢及能源供應等議題交換意見。期間特朗普被問到為何美國攻擊伊朗前未有知會盟友，特朗普以日本偷襲珍珠港為例，指突襲才有效果，高巿早苗反應成焦點。

特朗普周四(19日)在白宮橢圓形辦公室與高市早苗會面。高市早苗感謝特朗普邀請到訪，兩人又提到中東局勢，高市早苗表示，日本譴責伊朗攻擊周邊國家，以及事實上封鎖霍爾木茲海峽。她指，當前全球安全局勢嚴峻，形容只有特朗普可以為全球帶來和平。特朗普表示，日本依賴經霍爾木茲海峽輸出的石油，他說：「我預期日本會挺身而出，因為你知道兩國關係密切。我們也為日本挺身而出，我們在日本有4萬5千名士兵，在日本花費大量金錢，我們的關係就是如此，因此我對日本挺身而出不感驚訝。」