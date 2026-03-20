機票最平時間｜Skyscanner︰2026年數據星期三最抵

隨著連假與暑期旅遊需求增溫，以及國際燃油價格上升導致航空公司紛紛調漲燃油附加費，使機票成本隨之攀升。旅遊搜尋平台Skyscanner最新航班數據分析顯示，2026年平均機票價格最低的出發日為星期三，結論與不少旅客認知有出入。 根據GOBankingRates報道，旅遊平台調查結果顯示，僅約四分之一受訪者認為星期三票價最低，反而有約三成一旅客認為周二最抵，另約一成二則認為星期一機票較便宜。這項調查結果顯示一般旅客對機票價格認知與實際數據間存在明顯落差。

最多受訪者認為星期二機票最平 Skyscanner解釋，機票定價主要受供需關係影響，周末及連假因旅遊需求較高，票價通常較為昂貴。相較之下，周中航班因需求量較低，航空公司傾向提供更具競爭力的價格以吸引旅客。整體而言，選擇在周中時間出發，能有效降低平均機票支出。 該平台進一步公布部分相對經濟實惠的航線選擇。以平均來回票價計算，美國拉斯維加斯約為232美元、邁亞密則為284美元；墨西哥城航線約為402美元，坎昆航線約411美元；歐洲方面，意大利米蘭航線約為559美元，均屬較具經濟效益的選項。

航空業專家提醒，即使掌握星期三出發的「秘訣」，機票票價仍會因航線與旅遊季節有顯著差異。熱門度假勝地或旅遊旺季期間，即便選擇平日出發，機票價格仍可能維持較高水準，旅客不應過度期待。 專家建議避開旺季及追蹤票價 旅遊專家建議，若希望進一步節省旅行支出，除了選擇星期三出發外，提前規劃旅行行程也相當重要，建議盡量避開連假與旅行旺季。此外，善用各大訂票平台的價格提醒功能追蹤票價變化，能提高取得優惠機票的機會。 在全球燃油成本上升與市場需求波動的影響下，透過調整出發時間與精心安排旅行計劃，消費者仍可有效控制整體旅費支出，享受相對經濟實惠的國際旅遊體驗。