瑞士纜車疑遭強風吹落山釀1死　纜車滾落山驚駭畫面曝光(有片)

瑞士阿爾卑斯山著名景點「鐵力士山」(Titlis)發生纜車致命意外，恩格爾貝格滑雪度假區(Engelberg ski resort)周三(18日)上午一節纜車脫離鋼索墜落山坡，並一路向下滾落，造成當時單獨乘搭纜車的61歲婦人死亡。目前已知當時山區刮著強風，風速超過80公里，遠高於正常停駛標準。 綜合報道，恩格爾貝格是瑞士知名滑雪景點，在當地時間18日上午11點左右，一節纜車因不明原因從鋼纜上脫落，有其他滑雪客聽到巨響後，紛紛拍下了當時的畫面，畫面顯示，該節纜車從鐵力士山墜落，在雪坡上翻滾數圈後才停止。網上相片顯示，纜車完全變形，玻璃亦脫落。報道指，這節纜車剛離開特里布湖站(Trübsee station)，正往山腰上升的路段。

纜車負責人：風速來到每小時 60 公里會要求停運 事發後，空中救援隊、救護車及多名警員前往救援。網上影片顯示，救援人員在厚重的積雪中移向纜車墜落點。當局隨後證實，死者是一名居住在當地的61歲婦女。事發時，她獨自乘坐「鐵力士快速纜車」(Titlis Xpress)。報道引述目擊者描述，事發時山區正颳起強勁烈風。一名滑雪客提到當時「極其強勁的風」導致纜車劇烈搖晃。警方指出，當天陣風時速高達80公里，遠超安全營運標準。通常情況下，當風速超過時速60公里時，纜車服務應予以暫停。

目前纜車服務已全線暫停。當地報道，救援人員已將受困在另外40輛纜車中的100至200名乘客安全撤離。纜車營運方負責人Norbert Patt表示，這類纜車系統會在風速達到每小時40公里就會觸發警報，風速來到每小時60公里就會升至更高階警報，要求停止運行。他對於發生意外深感震驚，並表示：「我們的心與受害者的親屬同在。」目前相關部門正對事故原因展開正式調查。

🚠 Uma gôndola de teleférico despencou em um resort de esqui na cidade de Engelberg, na Suíça, e deixou uma mulher de 61 anos morta. O acidente ocorreu na quarta-feira (18).

➡️https://t.co/9Ql0nej1T4 pic.twitter.com/mSBauxGfZL — Jornal O Sul (@OSul_noticias) March 20, 2026