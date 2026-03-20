伊朗局勢︱伊朗稱擊中美軍F-35隱形戰機　對其造成嚴重破壞(有片)

伊朗通訊社IRNA發布了一段畫面，顯示一個外形類似F-35戰鬥機的空中目標被擊中。

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，革命衛隊防空系統當地星期四（19日）凌晨近三時擊中一架美軍F-35隱形戰機，對其造成嚴重破壞。F-35戰機造價逾一億美元，若事件屬實，將是美國同以色列上月底攻打伊朗以來，伊朗首次擊中美軍戰機。

伊朗通訊社IRNA發布了一段畫面，顯示一個外形類似F-35戰鬥機的空中目標被擊中。