熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 首匯 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-20 10:14
更新：2026-Mar-20 10:14

伊朗局勢︱伊朗稱擊中美軍F-35隱形戰機　對其造成嚴重破壞(有片)

分享：
伊朗通訊社IRNA發布了一段畫面，顯示一個外形類似F-35戰鬥機的空中目標被擊中。

伊朗通訊社IRNA發布了一段畫面，顯示一個外形類似F-35戰鬥機的空中目標被擊中。

adblk4

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，革命衛隊防空系統當地星期四（19日）凌晨近三時擊中一架美軍F-35隱形戰機，對其造成嚴重破壞。F-35戰機造價逾一億美元，若事件屬實，將是美國同以色列上月底攻打伊朗以來，伊朗首次擊中美軍戰機。

伊朗通訊社IRNA發布了一段畫面，顯示一個外形類似F-35戰鬥機的空中目標被擊中。

F-35戰機造價逾一億美元，若事件屬實，將是美國同以色列上月底攻打伊朗以來，伊朗首次擊中美軍戰機。（路透社資料圖片）

F-35戰機造價逾一億美元，若事件屬實，將是美國同以色列上月底攻打伊朗以來，伊朗首次擊中美軍戰機。（路透社資料圖片）

基地緊急降落 飛行員狀況穩定

美國傳媒較早時引述兩名知情人士報道，美國一架F-35戰機懷疑被伊朗火力擊中，在中東美軍空軍基地緊急降落。美軍中央司令部發言人霍金斯表示，這架隱形戰機在執行伊朗上空的作戰任務時被迫緊急降落，飛機安全著陸。飛行員狀況穩定，事件正在調查。

伊朗邁赫爾通訊社指出，若伊朗防空系統真如美國總統特朗普所言「已被摧毀」，那麼作為世界最先進、最昂貴戰機之一的F-35，就不可能在執行作戰任務時遭襲並被迫撤退。該報道稱，今次事件並非簡單的軍事事件，實則是伊朗威懾能力的體現，同時指出伊朗有能力讓任何「軍事冒險」的成本顯著增加。

adblk5

本月初，美軍證實3架F-15E戰機被科威特防空系統錯誤擊落，6名機組人員安全彈射逃生，全部獲救。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務