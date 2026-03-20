伊朗局勢︱伊朗稱擊中美軍F-35隱形戰機　對其造成嚴重破壞(有片)

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，革命衛隊防空系統當地星期四（19日）凌晨近三時擊中一架美軍F-35隱形戰機，對其造成嚴重破壞。F-35戰機造價逾一億美元，若事件屬實，將是美國同以色列上月底攻打伊朗以來，伊朗首次擊中美軍戰機。
伊朗通訊社IRNA發布了一段畫面，顯示一個外形類似F-35戰鬥機的空中目標被擊中。
基地緊急降落 飛行員狀況穩定
美國傳媒較早時引述兩名知情人士報道，美國一架F-35戰機懷疑被伊朗火力擊中，在中東美軍空軍基地緊急降落。美軍中央司令部發言人霍金斯表示，這架隱形戰機在執行伊朗上空的作戰任務時被迫緊急降落，飛機安全著陸。飛行員狀況穩定，事件正在調查。
伊朗邁赫爾通訊社指出，若伊朗防空系統真如美國總統特朗普所言「已被摧毀」，那麼作為世界最先進、最昂貴戰機之一的F-35，就不可能在執行作戰任務時遭襲並被迫撤退。該報道稱，今次事件並非簡單的軍事事件，實則是伊朗威懾能力的體現，同時指出伊朗有能力讓任何「軍事冒險」的成本顯著增加。
本月初，美軍證實3架F-15E戰機被科威特防空系統錯誤擊落，6名機組人員安全彈射逃生，全部獲救。
The moment the F-35 fighter jet was targeted by Iran's air defense. pic.twitter.com/ofI4v3YMIV— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 19, 2026