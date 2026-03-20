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國際
出版：2026-Mar-20 12:28
更新：2026-Mar-20 12:28

78歲老翁還在送外賣　網民發起募捐破750萬元(有片)

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78歲老翁還在送外賣，網民發起募捐破750萬元。(X)

78歲老翁還在送外賣，網民發起募捐破750萬元。(X)

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美國田納西州曼徹斯特一戶人家，日前透過平台點餐，意外發現外賣員竟然是一位步履蹣跚、白髮蒼蒼的78歲老翁，屋主心生不忍，於是在網路上發起募捐活動，希望眾人能幫忙老翁「待在家裡好好休息」。消息迅速在社群傳揚，短短8日已破短期目標，募得逾95萬美元(740萬港元)，至今已破96萬美元(752萬港元)

綜合報道，事緣於本月10日，人母Brittany Smith因為前夫替女兒點了一杯Starbucks飲料而留意智能門鐘畫面，詎料卻看見一名白髮蒼蒼的老翁Richard扶著扶手，一步一步緩慢地走上住家階梯，小心翼翼地將飲料放在門口，整個過程顯得格外吃力，讓她心疼不已。Brittany隨後將影片分享希望找到對方上門給予小費，惟網民紛紛留言，當中有人透露，Richard「不是因為想工作，而是因為他必須工作」，據指Richard 13年前退休後，妻子意外失去工作，家庭經濟頓時陷入困境，加上日常開銷與醫療費用，讓他不得不重新開始工作，由於高齡求職困難，只好當外送員，有時一天工時長達1012小時。

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Brittany Smith意外發現外送員是一位步履蹣跚、白髮蒼蒼的78歲老翁，心生不忍。(X) Richard表示，即便大家慷慨解囊，但他仍會繼續外送工作。(YouTube) Brittany於17日亦在傳媒見證下，親手將部分善款交予Richard。(YouTube) 募捐目標提升至110萬美元，希望可幫助Richard正式退休，捐款至今已破96萬美元(約752萬港元)，有逾3.2萬名善長參與。(GoFundMe)

募捐發起人將捐款目標增加冀助老翁正式退休

Brittany隔天就以「讓Richard再次有機會休息」為名，在GoFundMe平台發起募款活動，原意想Richard可以休息一下。Richard故事曝光後，各地善長一呼百應，募款也在短時間內突破原先設定的2萬美元目標，僅8日已募得超過95萬美元，Brittany17日亦在傳媒見證下，親手將部分善款交予RichardRichard表示，即便大家慷慨解囊，但他仍會繼續外送工作，「能夠盡力而為、幫助別人，讓我感覺很好」，但強調未來不會再像過去那樣高強度接單。至於發起募捐的善心婦人Brittany，已將募捐目標提升至110萬美元，希望可幫助Richard正式退休，捐款至今已破96萬美元(752萬港元)，有逾3.2萬名善長參與。

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