78歲老翁還在送外賣　網民發起募捐破750萬元(有片)

美國田納西州曼徹斯特一戶人家，日前透過平台點餐，意外發現外賣員竟然是一位步履蹣跚、白髮蒼蒼的78歲老翁，屋主心生不忍，於是在網路上發起募捐活動，希望眾人能幫忙老翁「待在家裡好好休息」。消息迅速在社群傳揚，短短8日已破短期目標，募得逾95萬美元(約740萬港元)，至今已破96萬美元(約752萬港元)。

綜合報道，事緣於本月10日，人母Brittany Smith因為前夫替女兒點了一杯Starbucks飲料而留意智能門鐘畫面，詎料卻看見一名白髮蒼蒼的老翁Richard扶著扶手，一步一步緩慢地走上住家階梯，小心翼翼地將飲料放在門口，整個過程顯得格外吃力，讓她心疼不已。Brittany隨後將影片分享希望找到對方上門給予小費，惟網民紛紛留言，當中有人透露，Richard「不是因為想工作，而是因為他必須工作」，據指Richard 在13年前退休後，妻子意外失去工作，家庭經濟頓時陷入困境，加上日常開銷與醫療費用，讓他不得不重新開始工作，由於高齡求職困難，只好當外送員，有時一天工時長達10至12小時。