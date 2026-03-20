78歲老翁還在送外賣　網民發起募捐破750萬元(有片)

美國田納西州曼徹斯特一戶人家，日前透過平台點餐，意外發現外賣員竟然是一位步履蹣跚、白髮蒼蒼的78歲老翁，屋主心生不忍，於是在網路上發起募捐活動，希望眾人能幫忙老翁「待在家裡好好休息」。消息迅速在社群傳揚，短短8日已破短期目標，募得逾95萬美元(約740萬港元)，至今已破96萬美元(約752萬港元)。
綜合報道，事緣於本月10日，人母Brittany Smith因為前夫替女兒點了一杯Starbucks飲料而留意智能門鐘畫面，詎料卻看見一名白髮蒼蒼的老翁Richard扶著扶手，一步一步緩慢地走上住家階梯，小心翼翼地將飲料放在門口，整個過程顯得格外吃力，讓她心疼不已。Brittany隨後將影片分享希望找到對方上門給予小費，惟網民紛紛留言，當中有人透露，Richard「不是因為想工作，而是因為他必須工作」，據指Richard 在13年前退休後，妻子意外失去工作，家庭經濟頓時陷入困境，加上日常開銷與醫療費用，讓他不得不重新開始工作，由於高齡求職困難，只好當外送員，有時一天工時長達10至12小時。
募捐發起人將捐款目標增加冀助老翁正式退休
Brittany隔天就以「讓Richard再次有機會休息」為名，在GoFundMe平台發起募款活動，原意想Richard可以休息一下。Richard故事曝光後，各地善長一呼百應，募款也在短時間內突破原先設定的2萬美元目標，僅8日已募得超過95萬美元，Brittany於17日亦在傳媒見證下，親手將部分善款交予Richard，Richard表示，即便大家慷慨解囊，但他仍會繼續外送工作，「能夠盡力而為、幫助別人，讓我感覺很好」，但強調未來不會再像過去那樣高強度接單。至於發起募捐的善心婦人Brittany，已將募捐目標提升至110萬美元，希望可幫助Richard正式退休，捐款至今已破96萬美元(約752萬港元)，有逾3.2萬名善長參與。
Tennessee woman raises over $267,204 to help an elderly DoorDash driver retire after sharing footage from her doorbell camera— zamohappy (@zamohappy) March 13, 2026
Brittany Smith shared a Ring camera video of Richard, her DoorDash driver who recently delivered her Starbucks order, as part of a fundraising effort… pic.twitter.com/8MhgpV4ij2
78yo DoorDash driver Richard Pulley went viral after a doorbell cam showed him struggling on a delivery. Brittany Smith started a GoFundMe → now over $550K raised so he & his wife can finally retire & cover medical bills.— BANK OF TRUEST (@BANKOFTRUEST) March 14, 2026
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