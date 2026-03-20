「孤獨小猴」Panchi疑似交到女友　網民笑言：比我還早(有片)

日本千葉縣市川市動植物園被稱為「孤獨小猴」的7個月大猴子「Panchi君」(パ ンチくん)，因為把毛公仔當媽媽整天抱著，令人心疼的模樣在網路上爆紅。近日有網民拍到，Panchi君在融入猴群後，最近和新朋友互動相當親密，甚至會親親，「Panchi君交女友」的話題也引發熱議。

綜合報道，日本雄性獼猴Panchi君因出生時被生母遺棄，從小被人工飼養長大，他一直抱著一隻IKEA的紅毛猩猩娃娃，努力生活的模樣吸引大批網民心疼關注。但隨時間過去，Panchi君已經逐漸融入猴群生活，與其他猴子互動的畫面也讓網民漸感放心，最近，網上有一不少Panchi君不只已經融入猴群，還疑似交到女朋友，經常與一隻雌性獼猴依偎在一起，還會互相追逐、玩耍，甚至被拍到兩猴親吻、擁抱的可愛畫面。