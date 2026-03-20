雪地野兔遭2獵犬圍捕狂飆逃命　萬人屏息靜觀生死瞬間(有片)

本月初一段以無人機拍攝的影片在多個網上流傳，內容是兩隻獵犬圍剿一隻野兔，兔子展現了驚人的逃生技巧，讓逾萬名網民屏息以待，靜觀其變，同時亦為兔子求生、永不放棄的堅持而為其著緊。這段影片揭示了自然界中生存的殘酷現實。
綜合報道，相關震撼影片未有註明拍攝日期及地點，有報道指是拍攝哋點為中國一處被雪遮蓋的草原。影片由無人機拍攝，長約2分50秒，顯示兩隻獵犬發現一隻野兔後立即展開迅猛追逐的瞬間。影片展現動物驚人的速度和協調的行動。這些動感十足的鏡頭宛如動作電影中的場景──追逐戰高速進行，毫無躲藏的空間。單在社交平台X就吸引逾91萬次觀看。
網民：比電影精影
其實網上時有捕獵的影片，但這段影片追逐的背景在白雪平原，突顯野兔和獵犬的身影，在無人機視角高空俯瞰直擊這場追逐顯得格外震撼。網民在感受視覺刺激之外，亦深受野兔驚人的逃生技巧、永不言敗和勇氣所震驚，野兔數次險被獵犬追上，卻靈巧地避開且走出困局，令觀眾不禁屏息以待結局，影片結尾，野兔走到佈滿矮身植物的田間，東奔西竄，未見到獵犬的蹤影。不少網民都不禁追問「結果呢？」、「野兔生存嗎？」、「為野兔祈禱」、「慶幸牠(野兔)逃了」，亦有人認為影片「比電影精影」，似乎都暗裡同情並冀望野兔的堅持能得到回報，有望最終逃出生天。