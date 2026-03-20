金正恩偕金主愛坐坦克監督演習 愛女駕駛艙探頭成焦點（有片）

北韓領袖金正恩近日再度與女兒金主愛一起公開亮相，根據北韓官媒《朝中社》今發布的照片顯示，金主愛在父親陪同下搭坐坦克，再度引發外界關注她可能的接班地位。

演習對抗無人機及反坦克武器

報道表示，金正恩在視察中，親自監督一項新型坦克演習，據《朝中社》描述，該坦克展示對抗無人機與反坦克武器的能力，具備「優越的攻防性能」。《路透社》表示，北韓近年持續推動軍備現代化，不僅強化傳統裝甲與戰術武器，也同步發展包括遠程彈道飛彈與核武在內的戰略武器體系。

《日本放送協會》（NHK）指出，值得注意的是，南韓與美國於9日至19日舉行年度聯合軍事演習，模擬朝鮮半島突發狀況，北韓這次坦克演習，被外界普遍視為對該軍演的反制與展示軍事能力。南韓媒體引述專家觀點指，北韓強調無人機與坦克的協同作戰，可能與其向俄烏戰場派遣兵力、參與相關軍事合作過程獲得的經驗有關。