BTS演唱會｜26萬「ARMY」料湧入光化門廣場　動員1.5萬人防恐怖襲擊

南韓首爾光化門廣場將因防彈少年團（BTS）完整陣容回歸演唱會而變身「防禦堡壘」。警方預估演唱會現場將湧入高達26萬名「ARMY」（BTS粉絲），規模超越2002年日韓世界盃街頭應援的20至25萬人，成為南韓近年最大型戶外活動。因應可能被恐怖襲擊風險與人潮管理，當局將動員近1.5萬包括警察在內的保安人員。
與日韓世界時不同，這次BTS演唱會將吸引大量外國觀眾，加上中東局勢緊張，恐怖襲擊風險大幅提升。據韓聯社報道，南韓警方、消防、首爾市政府及各政府機關都高度警戒，準備應對各種突發狀況。演唱會當天將動員72個機動隊、35個刑事小組等共6,700名警察，另有8,200名保安人員。
為防止人潮擁擠，當局將對演唱會周邊31棟建築物實施前所未有的管制。警方考量伊朗衝突相關恐怖攻擊可能性，將於當天早上7時起在所有正式出入口設置金屬探測器，並在入口內側部署特種部隊和機動隊。
以干擾槍阻無人機
一名警方高層表示，「我們將在活動場地附近部署特種部隊『無人機應對小組』，並運用『干擾槍』等無人機偵測及阻斷設備與車輛。BTS演唱會當天我們將動用路障及警車組成的車牆，在5條主要道路和15條小巷建立三重防線，以阻止任何車輛衝撞等恐怖行為。」
BTS舞台周圍設3重圍欄
防彈少年團成員表演的舞台周圍，從積善橋路口到東十字閣路口區域將被設為「真空狀態」，設置雙重甚至三重圍欄，禁止一般人進入。警方還將光化門一帶視為虛擬體育場，設立「人潮管理線」，觀眾只能通過指定入口進出。
為防範恐怖襲擊，從當天清晨5時至隔日凌晨1時，首爾市內17個地鐵站的儲物櫃也將暫時關閉。消防部門則在人潮密集區域設立應急醫療體系，經紀公司HYBE將運營11個醫療站。
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