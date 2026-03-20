BTS演唱會｜26萬「ARMY」料湧入光化門廣場　動員1.5萬人防恐怖襲擊

南韓首爾光化門廣場將因防彈少年團（BTS）完整陣容回歸演唱會而變身「防禦堡壘」。警方預估演唱會現場將湧入高達26萬名「ARMY」（BTS粉絲），規模超越2002年日韓世界盃街頭應援的20至25萬人，成為南韓近年最大型戶外活動。因應可能被恐怖襲擊風險與人潮管理，當局將動員近1.5萬包括警察在內的保安人員。

與日韓世界時不同，這次BTS演唱會將吸引大量外國觀眾，加上中東局勢緊張，恐怖襲擊風險大幅提升。據韓聯社報道，南韓警方、消防、首爾市政府及各政府機關都高度警戒，準備應對各種突發狀況。演唱會當天將動員72個機動隊、35個刑事小組等共6,700名警察，另有8,200名保安人員。