新加坡異見者余澎杉被指逃避兵役　被美國遣返後遭起訴

曾因為批評新加坡前總理李光耀，而被判囚的青年余澎杉在美國獲得庇護多年後，因為涉及兒童色情案，被美國遣返新加坡，並在今日（20日）出庭被起訴逃避兵役，而預計他之後還會陸續被起訴。

現年27歲的余澎杉，在2017年去到美國獲得政治庇護。不過他在2020年就因為涉及誘騙一名14歲女童以及在網上散布女童的色情照，而被美國判囚。他在去年11月獲得假釋後被美國的移民局扣留。據新加坡媒體的報道，余在上月簽署遣返文件。美國移民及海關執法局（ICE）在去年12月於網頁上稱余是「被逮捕後最惡劣的非法移民罪犯」。余今日以違反徵兵法而被起訴。根據新加坡的規定，新加坡的男性公民或永久性居民的第二代，必須要在軍隊服役2年，而通常都是在男子年滿18歲時開始，當年余澎杉就是在18歲去到美國獲得庇護。