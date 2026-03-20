法國水兵健身App跑步洩位置 「戴高樂號」航母部署曝光

一名法國水兵使用健身應用程式「Strava」，洩露了法國核動力航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）在地中海的精確位置（網上圖片）

法國《世界報》援引一份報告顯示，一名法國水兵使用健身應用程式「Strava」，洩露了法國核動力航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）在地中海的精確位置。報道指出，在中東局勢持續緊張的背景下，這一安全漏洞令人震驚。法國陸軍總參謀部表示，該軍人分享運動軌跡的行為違反數位安全規定，並承諾採取適當處置措施。

本月3日被派往地中海

據報道，這名年輕水兵本月13日使用智能手錶在Strava公開賬號記錄了自己36分鐘於甲板上的跑步數據並公開軌跡，令「戴高樂號」於塞浦路斯附近地中海、距土耳其海岸約62英里海域的部署動向曝光，任何人都可實時追蹤該艦及所屬艦隊動向。據此前報道，在以色列、美國和伊朗之間爆發戰爭幾天後，「戴高樂號」航空母艦本月3日被派往地中海。

全球擁有1.2億用戶

Strava在全球擁有1.2億用戶，可記錄並分享運動路線與定位。另有至少一份公開鍛鍊記錄，標註了另一艘執行任務的法軍艦艇位置，還附帶甲板、船員及艦上健身器材照片。據悉，今次安全漏洞發生之際，美國總統特朗普正敦促盟友加強霍爾木茲海峽安保，這條全球關鍵貿易航道正受海灣局勢升級威脅。