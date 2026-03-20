伊朗局勢｜胡塞武裝威脅封鎖曼德海峽　阻紅海石油運輸

中東局勢持續緊張，外媒披露，阿拉伯半島的另一個海上咽喉「曼德海峽」，恐也面臨被封鎖命運，分析警告，一旦也門胡塞武裝重啟攻擊，掌握紅海航運的曼德海峽恐陷入混亂，衝擊全球能源與供應鏈。
英國《每日電訊報》報道，「曼德海峽」（Bab al-Mandeb Strait）連接紅海與亞丁灣，是往返歐洲、中東與亞洲的重要通道，最窄處僅約約32.2公里，這條要道過去承載約10%全球石油運輸、超過20%全球貨櫃航運，一旦受阻，影響將迅速擴散至全球市場。
「對美以實施海上封鎖」
盤踞於也門的胡塞武裝組織（Houthi movement），在2023至2025年間曾對通過紅海的商船，發動導彈與無人機攻擊，迫使大量船隻改道繞行非洲好望角，運輸時間與成本大幅上升。胡塞官員近日更警告：「一旦決定介入，第一步可能是宣布對美國與以色列實施海上封鎖。」
目前國際油價已飆破每桶100美元，若紅海再遭封鎖，將更推高能源價格，加劇全球通漲壓力。此外，沙特阿拉伯為避開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）風險，近來大幅增加經由紅海港口延布（Yanbu）的石油輸出，但此替代路線同樣暴露於胡塞攻擊威脅之下。
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