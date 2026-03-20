伊朗局勢｜胡塞武裝威脅封鎖曼德海峽　阻紅海石油運輸

中東局勢持續緊張，外媒披露，阿拉伯半島的另一個海上咽喉「曼德海峽」，恐也面臨被封鎖命運，分析警告，一旦也門胡塞武裝重啟攻擊，掌握紅海航運的曼德海峽恐陷入混亂，衝擊全球能源與供應鏈。

英國《每日電訊報》報道，「曼德海峽」（Bab al-Mandeb Strait）連接紅海與亞丁灣，是往返歐洲、中東與亞洲的重要通道，最窄處僅約約32.2公里，這條要道過去承載約10%全球石油運輸、超過20%全球貨櫃航運，一旦受阻，影響將迅速擴散至全球市場。