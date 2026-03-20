日本教師偷拍群組首宗判決　2老師偷拍兒童獲緩刑

日本教師偷拍群組事件，在周四（19日）有首宗判刑，2名分局來自東京及北海道的2名教師被判囚3年，但獲緩刑5年。法官雖然指被和的34歲教師澤田大樹性質惡劣，不過考慮他接受性取向障礙治療，獲判緩刑。

日本教師偷拍群組事件去年源於一名教師偷拍少女被捕而揭發，至今在日本5個都道縣拘捕7名教師或前教師。其中34歲的澤田大樹，被指在2022年11月至2023年3月期間，長期以手機偷拍2名小學女生的內衣照片，以及在2023年7月至9月間，將體液塗在2名年僅9歲女童的泳衣上。至於另一名被判刑的北海道千歲市的前中學教師，41歲的柘野啟輔同樣判4年的緩刑。柘野被指在2023年9月至2025年7月間，偷拍5名在更換衣服的學生，並為了偷拍而買入針孔相機，於去年1月進入學校的女廁試圖擺放攝影機偷拍。