美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據伊朗革命衛隊公共關係部門發布的聲明指出，納伊尼是在齋戒月最後一天清晨，遭到「空中襲擊」攻擊身亡，聲明未說明襲擊來源，但強調這宗行動具有針對性。

「不會因暗殺而沉默」

伊朗方面以強烈措辭回應，表示相關行動不會削弱其立場，聲明指出：「他的聲音不會因暗殺而沉默，反而將在世界各地回響。」該聲明又稱，未來將延續其在「軟戰」（資訊與輿論戰）領域的相關工作。