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國際
出版：2026-Mar-21 10:45
更新：2026-Mar-21 10:45

伊朗局勢｜革命衛隊發言人納伊尼被殺　伊：空襲有針對性

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伊朗首都德黑蘭一名男子，高舉一個印有以色列總理內塔尼亞胡頭像的標語示威。（圖／路透社）

伊朗首都德黑蘭一名男子，高舉一個印有以色列總理內塔尼亞胡頭像的標語示威。（圖／路透社）

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伊朗官方媒體20日證實，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人納伊尼（Ali Mohammad Naini），於凌晨一宗空襲中喪生，伊方證實其「殉職」，並強調將持續對外發聲、強化對抗行動。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據伊朗革命衛隊公共關係部門發布的聲明指出，納伊尼是在齋戒月最後一天清晨，遭到「空中襲擊」攻擊身亡，聲明未說明襲擊來源，但強調這宗行動具有針對性。

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「不會因暗殺而沉默」

伊朗方面以強烈措辭回應，表示相關行動不會削弱其立場，聲明指出：「他的聲音不會因暗殺而沉默，反而將在世界各地回響。」該聲明又稱，未來將延續其在「軟戰」（資訊與輿論戰）領域的相關工作。

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這是近期伊朗又一名高官遇害，在此之前，美以2月28日發動空襲中，86歲時任最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，之後包括政壇大老拉里賈尼（Ali Larijani）、前國防部長沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、情報暨安全部長哈提卜（Esmail Khatib）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）等，皆先後遇襲身亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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