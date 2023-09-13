102歲人瑞破最年長半馬拉松完賽紀錄為英國保健籌款 　二戰老兵5小時41分完成(有片)

英國一名102歲高齡的人瑞William Cooksey在朋友的協助下，完成了21公里的半馬拉松，成為有史以來最年長的半馬完賽者。
William Cooksey今年高齡102歲，曾於1941年至1951年、即第二次世界大戰間在英國皇家空軍服役，退伍後成為一名英語教師。儘管William Cooksey年事已高，但對於人生仍然充滿熱情。為了替英國國民保健服務(National Health Service，NHS)籌措善款，他毅然參加世界最大型半馬拉松賽事「Great North Run」，在朋友Gavin Iceton幫助下，William Cooksey以5小時41分鐘步行抵達終點線。
為了這次比賽，William Cooksey每週步行 7 英里訓練，比賽前更加強練習跑步。他在活動前告訴英國ITV「一直想這麼做」。 更指幫助NHS為他帶來額外的動力。
同伴加文·艾斯頓Gavin Iceton當天協助William Cooksey比賽時，在賽前接受英國ITV採訪表示William Cooksey一旦下定決心，就一定會做到。今次不是這名102歲的老人第一次用NHS籌款的名義接受耐力挑戰。在2021年他的100歲生日時，William Cooksey連續10天每天步行16公里，為NHS信託基金募集了2,6000英鎊（約254,112港元）。另外，去年他用了10週騎單車1609公里，募得了1,610英鎊（約15,735元港元）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章