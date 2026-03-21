伊朗局勢｜轟盟友拒行動　特朗普：北約沒美國就是紙老虎

美國總統特朗普20日在社交平台上公開批評北約盟友，直指「沒有美國，北約就是紙老虎」，並稱北約國家不願意加入阻止伊朗發展核武的行動，甚至對於重新開放霍爾木茲海峽也表現出消極態度。他認為，這些國家只顧抱怨高油價，卻不願承擔實際行動，並形容他們為「懦夫」。
特朗普在美東時間20日上午，在Truth Social官方帳號發文：「少了美國，北約就是紙老虎！他們當初不願參與這場阻止伊朗發展核武的戰鬥，如今已取得『軍事勝利』，他們在幾乎未承擔任何風險的情況下，抱怨被迫支付高油價，卻不願協助打通霍爾木茲海峽這個單純的軍事行動，成了油價高漲的禍首。對他們根本輕而易舉的行動，風險微乎其微。一群懦夫！我會永遠記在心裏！」
軍事上是「簡單的調遣」
根據《CBS News》的報道，美伊戰爭已進入第三周，霍爾木茲海峽自本月初被封鎖以來，全球石油價格持續飆升，對全球經濟帶來嚴重影響。隨着全球油價連續四天突破每桶100美元，達到三年來新高，特朗普政府多次呼籲，北約及其他國家派遣軍艦協助保護霍爾木茲海峽的石油運輸安全，但歐洲多國對此表現冷淡，拒絕參與。
特朗普對盟友們的態度表示不滿，並強調美國在這場戰爭中已經取得軍事勝利，其他國家的風險應該相對較低，卻仍未見到實質行動。特朗普強調，霍爾木茲海峽的封鎖是全球油價飆升的主因，而重新開放該海峽在軍事上是「簡單的調遣」，但卻未獲盟友支持。
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