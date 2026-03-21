伊朗局勢｜轟盟友拒行動　特朗普：北約沒美國就是紙老虎

美國總統特朗普20日在社交平台上公開批評北約盟友，直指「沒有美國，北約就是紙老虎」，並稱北約國家不願意加入阻止伊朗發展核武的行動，甚至對於重新開放霍爾木茲海峽也表現出消極態度。他認為，這些國家只顧抱怨高油價，卻不願承擔實際行動，並形容他們為「懦夫」。

特朗普在美東時間20日上午，在Truth Social官方帳號發文：「少了美國，北約就是紙老虎！他們當初不願參與這場阻止伊朗發展核武的戰鬥，如今已取得『軍事勝利』，他們在幾乎未承擔任何風險的情況下，抱怨被迫支付高油價，卻不願協助打通霍爾木茲海峽這個單純的軍事行動，成了油價高漲的禍首。對他們根本輕而易舉的行動，風險微乎其微。一群懦夫！我會永遠記在心裏！」