伊朗局勢｜美國暫解除對伊海上石油禁令　冀緩和油價升勢

美國財政部宣布暫時解除對伊朗海上石油的制裁，允許買家購買已裝載於船隻上的伊朗石油，此舉旨在緩解因美伊戰爭導致的油價飆漲。這項臨時許可僅適用於當地時間20日凌晨12時01分前已裝船的石油，有效期至4月19日止。
「利用伊朗石油對抗德黑蘭」
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示：「我們將利用伊朗石油對抗德黑蘭，同時壓低油價，持續進行『史詩怒火行動』」。他強調此舉可釋出約1.4億桶原本「被中國廉價囤積」的石油，有助於「擴大全球能源供應」，「緩解伊朗造成的暫時供應壓力」。
這項決定代表着特朗普（Donald John Trump）政府在戰時暫時放鬆對伊朗的「極限施壓」策略。貝森特堅稱，伊朗仍無法獲取大部分銷售收益：「美國將持續對伊朗及其進入國際金融系統的能力保持最大壓力。」值得注意的是，此制裁豁免不適用於北韓、古巴及俄羅斯佔領的烏克蘭地區。
承載全球約20%石油運輸
美伊戰爭已導致霍爾木茲海峽船運幾乎停滯，該海峽作為伊朗與阿拉伯半島之間的咽喉要道，承載全球約20%的石油運輸。油輪業者因擔憂伊朗攻擊而避開該區域，使主要阿拉伯石油生產國難以出口石油。然而，伊朗自身的石油出口卻能順利通過該海峽。
特朗普政府上周也批准購買俄羅斯已在海上的石油，為期一個月，暫時緩解自俄烏全面戰爭以來對俄羅斯實施的嚴厲制裁。
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