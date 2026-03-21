伊朗局勢｜美國暫解除對伊海上石油禁令　冀緩和油價升勢

美國財政部宣布暫時解除對伊朗海上石油的制裁，允許買家購買已裝載於船隻上的伊朗石油，此舉旨在緩解因美伊戰爭導致的油價飆漲。這項臨時許可僅適用於當地時間20日凌晨12時01分前已裝船的石油，有效期至4月19日止。

「利用伊朗石油對抗德黑蘭」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示：「我們將利用伊朗石油對抗德黑蘭，同時壓低油價，持續進行『史詩怒火行動』」。他強調此舉可釋出約1.4億桶原本「被中國廉價囤積」的石油，有助於「擴大全球能源供應」，「緩解伊朗造成的暫時供應壓力」。