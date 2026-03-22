伊朗局勢｜特朗普限48小時內開放霍爾木茲海峽 否則摧毀伊朗多座發電廠 伊朗有回應

中東戰火持續，美國總統特朗普周六(21日)揚言，若伊朗不在48小時內全面開放關鍵的石油海上航運通道霍爾木茲海峽，美國便會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，且會從最大的發電廠開始。此為特朗普對伊朗發出的最新警告。伊朗軍方周日(22日)再次威脅要攻擊中東地區的能源等基建設施。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發動空襲，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗近乎全面封鎖霍爾木茲海峽，導致該水域航運幾乎陷入停滯，如今各國面臨石油、天然氣價格高漲。