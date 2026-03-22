伊朗局勢｜特朗普限48小時內開放霍爾木茲海峽 否則摧毀伊朗多座電廠 伊朗有回應

中東戰火持續，美國總統特朗普周六(21日)揚言，若伊朗不在48小時內全面開放關鍵的石油海上航運通道霍爾木茲海峽，美國便會打擊並摧毀伊朗多座發電廠，且會從最大的發電廠開始。此為特朗普對伊朗發出的最新警告。伊朗軍方周日(22日)再次威脅要攻擊中東地區的能源等基建設施。
美國2月28日聯手以色列向伊朗發動空襲，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗近乎全面封鎖霍爾木茲海峽，導致該水域航運幾乎陷入停滯，如今各國面臨石油、天然氣價格高漲。
美東時間21日晚7時44分(香港時間22日早上7時44分)，特朗普在自家社交平台「Truth Social」發文表示，如果伊朗不在從現在起計的48小時內，讓霍爾木茲海峽全面重開，「美國便會打擊並摧毀他們許多座發電廠，且會從最大的一座開始！」
伊朗法斯通訊社報道，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部(Khatam Al-Anbiya)周日發布聲明表示，「繼早前警告後，倘若伊朗的燃油及能源基建遭敵方破壞，美國與這個地區政權的所有能源、通訊科技及海水淡化基建設施將成為攻擊目標」。
特朗普近日敦促部分國家及北約成員國協助確保霍爾木茲海峽的開放及安全。
超過20個國家周六發布聯合聲明表示，他們會投入相關行動來確保霍爾木茲海峽可安全通行，並譴責伊朗封鎖這條重要水道。這些主要是歐洲國家，也括中東國家阿聯酋及巴林。