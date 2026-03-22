國際
出版：2026-Mar-22 16:33
更新：2026-Mar-22 16:33

巴西大橋塌下釀14死　電單車司機拋起超驚嚇(有片)

巴西塌橋

事發在前年，因索償原因車cam的錄影片段近日才曝光，見到一名鐵騎士在斷橋一刻遭拋起。(互聯網)

巴西前年一宗塌橋事故造成14死、3人失蹤，車cam拍下駭人一刻近日曝光，有電單司機連人帶車遭拋起。事故中有3輛電單車、1輛房車、2輛農夫車和一4輛卡車墮入河中。其中兩輛卡車載有76噸的硫酸，另外兩輛則運載了2.2萬公升的農藥。

坍塌的為朱塞利諾庫比契克(Juscelino Kubitsche)大橋，連接巴西北部托坎廷斯州和馬拉尼昂州。案發在2024年12月，一間運輸公司上周三(18日)公布旗下卡車事發時車cam錄下的影像。該公司及當地漁業部門的代表律師表示，公開畫面是為了表達強烈控訴。她直指國家交通基礎設施部至今未向受影響的民眾發放賠償，也未給予受害者家屬援助。該橋殘骸已於今年2月爆破拆除，正展開新橋重建工程。報道指，直到2025年10月13日，該輛拍下橋面斷裂一刻的卡車車頭才從托坎廷斯河中被打撈上岸，並尋獲卡車司機的遺體。

