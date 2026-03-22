熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-22 17:46
更新：2026-Mar-22 17:46

鐵達尼號上的生死情誼 女伯爵與5呎水手救生艇結下一生羈絆

分享：
新書仔細講述鐵達尼號船員瓊斯及女伯爵諾爾的故事。

新書仔細講述鐵達尼號船員瓊斯及女伯爵諾爾的故事。

adblk4

1912年鐵達尼號沉沒當晚，英國貴族羅瑟斯女伯爵(the Countess of Rothes)諾爾(Noel)不但成功逃生，更親自操舵，在冰海中與水手合力划行數小時，救出救生艇上25名乘客；而她與負責指揮8號救生艇、身高僅5呎1吋的水手瓊斯(Thomas Jones)，亦在災難中結下跨越階級的深厚情誼，兩人其後通信往來一生。這段被塵封多年的故事，近日隨新書《The Aristocrat And The Able Seaman》出版再度曝光。

1912年4月10日，兩人分別以截然不同的身分在南安普敦登船。女伯爵諾爾入往豪華一等艙，瓊斯前往船員艙房。在當時的階級制度下，二人幾乎不可能有所交集。

adblk5

8號救生艇 僅載27人離船

鐵達尼號於4月14日深夜撞上冰山後，瓊斯奉船長史密斯之命，指揮8號救生艇。該艇最多可載65人，惟最終僅載27人於凌晨1時離船，包括23名女性、另一名水手及兩名事務員。瓊斯事後解釋，當晚海面平靜、船身龐大，不少乘客未意識到船隻將沉沒，因此拒絕登艇。救生艇下水後，諾爾主動請求掌舵，表示自己懂得操船。瓊斯其後向英國傳媒形容，諾爾在混亂中表現冷靜，「比船上任何男人都更像個男人」，遂將舵位交由她負責。

adblk6

按指示，8號救生艇嘗試朝附近船隻燈光划行，該船正是距離鐵達尼號約12英里的「加州人號」(SS Californian)。諾爾回憶，他們連續3小時向燈光方向划行，卻始終無法接近。其後調查顯示，「加州人號」船長忽略了夜空中升起的白色火箭信號，船上無線電操作員當晚亦未當值，導致未能及時回應求救。

新書仔細講述鐵達尼號船員瓊斯及女伯爵諾爾的故事。 新書仔細講述鐵達尼號船員瓊斯及女伯爵諾爾的故事。 新書仔細講述鐵達尼號船員瓊斯及女伯爵諾爾的故事。 鐵達尼號於1912年沉沒。(互聯網) 電影《鐵達尼號》劇照。(互聯網) 電影《鐵達尼號》劇照。(互聯網) 鐵達尼號於1912年沉沒。(互聯網) 電影《鐵達尼號》劇照。(互聯網) 電影《鐵達尼號》劇照。(互聯網) 電影《鐵達尼號》劇照。(互聯網) 電影《鐵達尼號》劇照。(互聯網) 電影《鐵達尼號》劇照。(互聯網)

未折返救人 成終身遺憾

鐵達尼號於凌晨2時20分沉沒。救生艇上的眾人曾就是否折返救人出現分歧，部分乘客擔心翻船風險而反對。諾爾其後在信中向瓊斯坦言，未能折返救人，是她一生最大遺憾。

adblk7

通信往來維持至終老

那一夜所建立的相互尊重，從未隨時間消逝。往後一生，他們持續通信、互贈禮物。諾爾讚揚瓊斯在8號救生艇上於恐慌與混亂中展現的「高貴精神」；瓊斯則回憶她在「令人心碎的情況下所表現出的勇氣」。

1956年諾爾去世後，家人整理遺物時，發現一批與鐵達尼號相關的文件與信件，包括1912年的報紙剪報、她於洛杉磯作出的宣誓證詞，以及多封來自瓊斯的書信，得悉兩人在沉船慘劇後每年交換聖誕卡。瓊斯曾將救生艇船首的銅製「8」字拆下，鑲嵌於木板後送贈諾爾；諾爾則回贈刻有「1912年4月15日」字樣的銀製懷錶，並每年寄上1英鎊作為聖誕禮金。

adblk8

書中亦提到，諾爾終其一生難以忘懷的，是災難當晚在船上聽到的最後一段音樂——歌劇《霍夫曼的故事》(The Tales Of Hoffmann)中的《船歌》(Barcarolle)。

同場加映︰今屆香港金像獎提名名單

金像獎2026提名名單，世外、再見UFO、風林火山、尋秦記、醬園弄·懸案角逐最佳電影 金像獎2026提名名單，舒淇、吳啟忠、梁栢堅、李子俊/周汶儒、陳可辛角逐最佳導演 金像獎2026提名名單，郭家禧/李振傑/何肇康/蔡嘉桁、舒淇、楊寶文、江皓昕/錢小蕙、周汶儒角逐最佳編劇 金像獎2026提名名單，古天樂（私家偵探及尋秦記2套）、張繼聰、梁家輝、陳家樂角逐最佳男主角 金像獎2026提名名單，馬麗、許恩怡、廖子妤、章子怡、陳法拉角逐最佳女主角 金像獎2026提名名單，陳湛文、袁富華、黃又南、林家熙、杜德偉角逐最佳男配角 金像獎2026提名名單，鄧濤、惠英紅、衛詩雅、鮑起靜、滕麗名角逐最佳女配角 金像獎2026提名名單，鄧濤、李佳芯、李哲坤、周衹月、蘇子茵角逐最佳新演員 金像獎2026提名名單，余靜萍、梁銘佳、Sion Michel/Richard Bluck、謝忠道、包軒鳴角逐最佳攝影 金像獎2026提名名單，許宏宇/周元/杜杜、張叔平、張一博、黃海/陸志灝、張叔平/張一博角逐最佳剪接 金像獎2026提名名單，張小踏、文念中/曾嘉碧、麥浚龍/奚仲文/周世鴻/Jona Sees、林偉健、孫立/劉敏雄角逐最佳美術指導 金像獎2026提名名單，文念中/蘇進欣、蘇柏傑/王汁、張兆康、吳里璐、王寶儀角逐最佳服裝造型設計 金像獎2026提名名單，黃偉亮、鄧瑞華/熊欣欣、蘇杭、洪金寶、羅浩銘角逐最佳動作設計 金像獎2026提名名單，普通人、Until We Meet Again、瞬間的瞬間、華富一號、永遠的失眠角逐最佳原創電影歌曲 金像獎2026提名名單 金像獎2026提名名單 金像獎2026提名名單，陳迪凱、伊諾/余日東/周劍鴻/黎子飛、郭偉霆/林駿宇/余國亮/郭泰、梁仲文、楊敏杰/楊文傑角逐最佳視覺效果 金像獎2026提名名單，舒淇、吳啟忠、龔兆平、麥浚龍、郭家禧/李振傑角逐新晉導演

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務