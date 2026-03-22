鐵達尼號上的生死情誼 女伯爵與5呎水手救生艇結下一生羈絆

1912年鐵達尼號沉沒當晚，英國貴族羅瑟斯女伯爵(the Countess of Rothes)諾爾(Noel)不但成功逃生，更親自操舵，在冰海中與水手合力划行數小時，救出救生艇上25名乘客；而她與負責指揮8號救生艇、身高僅5呎1吋的水手瓊斯(Thomas Jones)，亦在災難中結下跨越階級的深厚情誼，兩人其後通信往來一生。這段被塵封多年的故事，近日隨新書《The Aristocrat And The Able Seaman》出版再度曝光。 1912年4月10日，兩人分別以截然不同的身分在南安普敦登船。女伯爵諾爾入往豪華一等艙，瓊斯前往船員艙房。在當時的階級制度下，二人幾乎不可能有所交集。

8號救生艇 僅載27人離船 鐵達尼號於4月14日深夜撞上冰山後，瓊斯奉船長史密斯之命，指揮8號救生艇。該艇最多可載65人，惟最終僅載27人於凌晨1時離船，包括23名女性、另一名水手及兩名事務員。瓊斯事後解釋，當晚海面平靜、船身龐大，不少乘客未意識到船隻將沉沒，因此拒絕登艇。救生艇下水後，諾爾主動請求掌舵，表示自己懂得操船。瓊斯其後向英國傳媒形容，諾爾在混亂中表現冷靜，「比船上任何男人都更像個男人」，遂將舵位交由她負責。

按指示，8號救生艇嘗試朝附近船隻燈光划行，該船正是距離鐵達尼號約12英里的「加州人號」(SS Californian)。諾爾回憶，他們連續3小時向燈光方向划行，卻始終無法接近。其後調查顯示，「加州人號」船長忽略了夜空中升起的白色火箭信號，船上無線電操作員當晚亦未當值，導致未能及時回應求救。

未折返救人 成終身遺憾 鐵達尼號於凌晨2時20分沉沒。救生艇上的眾人曾就是否折返救人出現分歧，部分乘客擔心翻船風險而反對。諾爾其後在信中向瓊斯坦言，未能折返救人，是她一生最大遺憾。

通信往來維持至終老 那一夜所建立的相互尊重，從未隨時間消逝。往後一生，他們持續通信、互贈禮物。諾爾讚揚瓊斯在8號救生艇上於恐慌與混亂中展現的「高貴精神」；瓊斯則回憶她在「令人心碎的情況下所表現出的勇氣」。 1956年諾爾去世後，家人整理遺物時，發現一批與鐵達尼號相關的文件與信件，包括1912年的報紙剪報、她於洛杉磯作出的宣誓證詞，以及多封來自瓊斯的書信，得悉兩人在沉船慘劇後每年交換聖誕卡。瓊斯曾將救生艇船首的銅製「8」字拆下，鑲嵌於木板後送贈諾爾；諾爾則回贈刻有「1912年4月15日」字樣的銀製懷錶，並每年寄上1英鎊作為聖誕禮金。

書中亦提到，諾爾終其一生難以忘懷的，是災難當晚在船上聽到的最後一段音樂——歌劇《霍夫曼的故事》(The Tales Of Hoffmann)中的《船歌》(Barcarolle)。 同場加映︰今屆香港金像獎提名名單