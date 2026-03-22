日本奈良鹿相繼攀山長征遷徙到大阪 專家拆解鹿群出走原因(有片)

日本大阪府市區內最近相繼有鹿隻出沒，其中大阪市都島區舊淀川沿岸一座公園裡，周日(22日)上午有市民發現一隻鹿在遊蕩，疑似千里迢迢從奈良公園越過生駒山抵達大阪。其他最近在大阪府內發現的鹿隻，則確定來自奈良公園。 朝日放送電視台報道，大阪市政府呼籲民眾不要餵食，指出這座公園東面的鶴見區及城東區等地，本月21日以及22日也相繼發現鹿蹤。公園距離大阪梅田區等鬧市約2公里。而出沒的鹿隻可能來自奈良公園，市府官員表示，「由於是野生動物，不會派人捕捉，只能守護著牠們」。

奈良民眾：住了50多年 從未見過 關西電視台報道，奈良公園的鹿被列為「國家天然紀念物」，由行政部門主導保護及管理牠們。這些鹿隻常向遊客討鹿仙貝吃，已成為奈良的標誌性景象，牠們最近常被目擊現身在距離公園很遠的地方。 關西電視台的採訪隊本月中在距離JR奈良站以西2公里的住宅區，發現2隻鹿在空地徘徊。地主說，「牠們約在3周前現身，我住在這裡50多年，還是第一次遇到這種事，相當驚訝」。專家指，這兩隻鹿的鹿角有被人類修剪過的痕跡，推測來自奈良公園。

報道指，有民眾本月10日上午7時許在奈良市帝塚山的住宅區，拍到6隻鹿走在馬路上，巴士被迫停下來讓牠們路過。這裡距離奈良公園10多公里。

奈良縣鹿兒聯群結隊過馬路 另外，東大阪市石切地區也發現鹿蹤。當地行政部門指，「生駒山本來沒有野生鹿」，因此這些鹿極有可能從奈良公園而來。 關西電視台採訪隊一路循著鹿隻的蹤跡，前往奈良縣生駒市，當地一名麵包店店員表示，日前一名顧客在結帳時，看到6隻鹿聯群結隊行過馬路，當時拍片做了記錄。 專家推測奈良鹿出走原因 「奈良鹿愛護會」負責保護及管理奈良公園的鹿，副會長中西康博看到影片後，即斷言「這些鹿之前是生活在奈良公園的，沒錯」。他分析指，「奈良公園對鹿來說是最安全的地方，所以基本上沒有鹿兒會自願離開。可是，目前草地和橡實的狀況，已不足以提供足夠食物給鹿群。因為鹿隻過於密集，被排擠的鹿日漸增多。」

據統計，2025年奈良公園的鹿多達1,465隻，除了創新高，也比2024年多了140隻。鹿隻增加的原因是，遊客會拿鹿仙貝之外的食物餵鹿，使鹿隻餓死的情況大大減少。可是，鹿隻數量大增，也使管理變得相當困難。 冀人與鹿和平共處 中西康博表示，「鹿跑到很遠的地方，便超出我們(奈良鹿愛護會)的管轄範圍。但牠們仍是天然紀念物，在奈良市，我們未經許可，是不能隨意保護或管理的。希望(人與鹿)雙方能在現有狀態下維持平衡。」換言之，這些鹿若走到大阪，奈良鹿愛護會是管不到的。