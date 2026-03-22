伊朗局勢｜以色列攔截導彈失敗近200傷 伊朗首發射長程導彈可達巴黎

以色列南部兩座城市迪莫納(Dimona)和阿拉德(Arad)周六晚(21日)遭攻擊，伊朗導彈繞過以國防空系統攔截彈後擊中地面目標；伊朗稱，這是回應境內納坦茲核設施遇襲。卡塔爾半島新聞稱，阿拉德最少116人受傷；路透社指，傷者包括18名兒童，有9人情況嚴重。英國廣播公司(BBC)指，迪莫納數棟住宅樓宇被摧毀，有78人受傷，該市鄰近的核設施則未有收到損毀和洩漏報告。

伊朗周六證實向位於印度洋中部的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島，發射2枚彈道導彈，射程超過4,000公里。伊朗稱，射程超出敵方預期，彰顯伊朗對美國及其盟友的威懾能力。美國消息稱，2枚導彈未有擊中目標。以官員稱，這是伊朗首次發射長程導彈，其打擊威脅擴展至中東以外，並聲稱射程可達歐洲城市柏林、巴黎和羅馬。