伊朗局勢｜以色列攔截導彈失敗近200傷 伊朗首發射長程導彈可達巴黎

以色列南部兩座城市迪莫納(Dimona)和阿拉德(Arad)周六晚(21日)遭攻擊，伊朗導彈繞過以國防空系統攔截彈後擊中地面目標；伊朗稱，這是回應境內納坦茲核設施遇襲。卡塔爾半島新聞稱，阿拉德最少116人受傷；路透社指，傷者包括18名兒童，有9人情況嚴重。英國廣播公司(BBC)指，迪莫納數棟住宅樓宇被摧毀，有78人受傷，該市鄰近的核設施則未有收到損毀和洩漏報告。
伊朗周六證實向位於印度洋中部的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島，發射2枚彈道導彈，射程超過4,000公里。伊朗稱，射程超出敵方預期，彰顯伊朗對美國及其盟友的威懾能力。美國消息稱，2枚導彈未有擊中目標。以官員稱，這是伊朗首次發射長程導彈，其打擊威脅擴展至中東以外，並聲稱射程可達歐洲城市柏林、巴黎和羅馬。
伊朗局勢｜攜數百公斤彈頭導彈直接落擊地面
阿拉德居民形容爆炸聲嚇人。一名救護員稱，很多小孩頭和胸部受傷，遭建築物內的硬物擊中，「一名10歲大女童頭部被玻璃碎片所傷，血流披臉」。以軍稱，發射了攔截彈但未能擊中來襲導彈，造成攜有數百公斤彈頭的彈道導彈直接落擊地面。第二大城市特拉維夫等地周日(22日)亦受襲最少15人受傷，當局指特拉維夫遭集束彈攻擊。